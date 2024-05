Telefonica Brasil S.A. est une entreprise de télécommunications mobiles au Brésil qui propose des services mobiles postpayés. La société opère également en tant que société de télécommunications fixes dans l'État de Sao Paulo. La société commercialise ses services mobiles sous sa marque Vivo. Elle propose à ses clients un portefeuille de produits, dont la voix mobile et fixe, les données mobiles, le haut débit fixe, le haut débit ultra rapide, la télévision payante, les technologies de l'information et les services numériques. Ses activités consistent en des services de téléphonie fixe locaux et interurbains ; des services mobiles, y compris des services à valeur ajoutée ; des services de données, y compris des services à large bande et des services de données mobiles ; des services de télévision payante par le biais de la télévision directe à domicile (DTH), de la télévision par protocole Internet (IPTV) et du câble ; des services de réseau, tels que la location d'installations, ainsi que d'autres services ; des services de gros, y compris l'interconnexion ; des services numériques ; des services conçus spécifiquement pour les entreprises, et la vente d'appareils et d'accessoires sans fil.

Secteur Services intégrés de télécommunications