Telefonica Deutschland Holding AG : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 11/11/2020 | 11:05 achat En cours

Cours d'entrée : 2.29€ | Objectif : 2.479€ | Stop : 2.19€ | Potentiel : 8.25% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2.479 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services de Télécommunications filaires - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLD.. -11.57% 8 088 VERIZON COMMUNICATIONS INC. -4.67% 252 838 CHARTER COMMUNICATIONS, INC.. 26.41% 125 298 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. -11.75% 85 868 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.82% 82 774 SAUDI TELECOM COMPANY 1.96% 55 303 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. 4.03% 40 298 BCE INC. -8.88% 38 755 ORANGE -23.51% 31 493 SWISSCOM AG -6.95% 27 046 SINGAPORE TELECOMMUNICATION.. -33.43% 26 869

Données financières EUR USD CA 2020 7 466 M 8 798 M - Résultat net 2020 314 M 370 M - Dette nette 2020 3 712 M 4 374 M - PER 2020 20,3x Rendement 2020 7,45% Capitalisation 6 847 M 8 088 M - VE / CA 2020 1,41x VE / CA 2021 1,40x Nbr Employés 8 202 Flottant 30,8% Prochain événement sur TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 18/11/20 Morgan Stanley European TMT Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 2,96 € Dernier Cours de Cloture 2,30 € Ecart / Objectif Haut 73,8% Ecart / Objectif Moyen 28,4% Ecart / Objectif Bas -8,77% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Markus Haas CEO & Chief Operating Officer Peter D. Löscher Chairman-Supervisory Board Markus Rolle Chief Financial Officer Guido Eidmann Chief Information Officer Mallik Rao Chief Technology Officer