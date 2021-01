Telefonica : AlphaValue réagit au prix de la transaction

AlphaValue maintient sa notation 'achat' sur les actions de Telefonica après que le groupe Espagnol a annoncé ce matin qu'ils avaient signé un accord avec American Tower pour la vente de sa division 'tours' pour 7,7 milliards d'euros.



'C'est en effet un prix impressionnant et Telefonica a succombé logiquement à l'offre d'American Tower pour réduire un peu plus sa dette', a déclaré la maison de recherche indépendante basée à Paris.



Une fois la transaction terminée, la dette nette de Telefonica sera réduite d'environ 4,6 milliards d'euros, a déclaré AlphaValue.



AlphaValue a un objectif de cours de 6,85 euros sur l'action, ce qui permet un potentiel de hausse de 90 %.



