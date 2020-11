Telefonica : lance la scission de plusieurs divisions ?

Le groupe aurait fait appel à KPMG pour le conseiller pour son projet de scission de plusieurs divisions indique le site espagnole Expansion. Il s'agit de l'un des principaux axes du plan stratégique ambitieux annoncé par la direction.



Telefonica serait en discussion avec des fonds en vue de lancer la vente d'une participation minoritaire en 2021 précise Expansion.



Morgan Stanley et Uria Menendez conseillent également le groupe dans le cadre de cette opération de séparation d'actifs.



' La valorisation de l'entité pourrait dépasser le milliard d'euros. Elle serait spécialisée dans le cloud, la cybersécurité et le big data ' indique ce matin Aurel BCG.



