Telefonica : le CA trimestriel chute de 4,3%

Telefonica a enregistré un CA de 10,46 milliards d'euros eu 3e trimestre, soit un recul de 12,1% en un an en données publiées et de 4,3% en organique.



L'Ebitda se chiffre à 2,67 milliards d'euros, soit un recul de 2,8% en publié et de 8,3% en organique.



L'entreprise a enregistré une perte nette de 160 millions d'euros au 3e trimestre.

Telefonica annonce que le dividende de 0,4 euro sera maintenu pour 2020.



' Nous faisons face à la situation actuelle tout en disposant de solides liquidités, d'un montant de 22,4 milliards d'euros qui nous permet de faire face aux échéances de dettes des deux prochaines années ', indique José María Álvarez-Pallete, p.d.-g. de l'entreprise.





