Telefonica : une entreprise commune avec BBVA en Colombie

BBVA et Telefonica prévoient de créer une entreprise commune en Colombie qui vendra des prêts aux plus de 19 millions de clients que compte la compagnie de téléphone dans le pays.



La nouvelle société financière, Movistar Money Colombia, sera contrôlée conjointement à 50/50 et offrira des prêts aux particuliers et aux entreprises, ont annoncé les deux sociétés.



Cette décision intervient après que BBVA et Telefonica aient mené un projet pilote commercial pendant six mois en Colombie, qui a confirmé le potentiel de ce type de prêts parmi une base de plus de 300 000 clients de Movistar.



Les entreprises prévoient de commencer leurs activités au deuxième trimestre 2021, les différents produits étant lancés par phases, à commencer par les prêts pour l'achat de terminaux.



Les prêts aux entreprises seront présentés dans une seconde phase, ont déclaré les deux groupes.



