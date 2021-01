Telefonica : vente de sa division de tours Telxius pour 7,7Mds

Telefonica a vendu sa division de tours Telxius au groupe américain d'infrastructure de communications sans fil American Towers Corporation 'à des niveaux records' pour 7,7 milliards d'euros, a déclaré le géant espagnol du téléphone.



L'entreprise a signé un accord avec ATC pour la vente de sa division de tours de télécommunications en Europe (Espagne et Allemagne) et en Amérique latine (Brésil, Pérou, Chili et Argentine), payable en espèces.



Telefonica, qui cherche à réduire sa dette, a déclaré que l'accord était 'stratégiquement dans le cadre de (sa) feuille de route', car American Towers est actuellement son deuxième fournisseur de réseau sans fil après Telxius.



Avec une plus-value estimée à environ 3,5 milliards d'euros, la dette financière nette de l'opérateur sera réduite d'environ 4,6 milliards d'euros une fois l'accord conclu. Son multiple sur le bénéfice d'exploitation pro forma serait de 30,5 fois, a déclaré Telefonica.



La vente des 30.722 sites des tours de télécommunication comprend deux transactions distinctes et indépendantes, d'une part l'activité européenne et d'autre part l'activité latino-américaine.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.