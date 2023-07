A1 TELEKOM AUSTRIA GROUP : Toujours bon marché si l'on considère la scission de la société de télécommunications d'A1

Telekom Austria AG est le 1er opérateur de télécommunications autrichien. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de télécommunications mobiles (45,5%) : 21,9 millions d'abonnés à fin 2020 ; - prestations de services de télécommunications fixes (38,1%) : prestations de téléphonie fixe (3,3 millions de lignes installées à fin 2020) et d'accès à Internet. Le groupe développe également des prestations de services de télécommunications à destination des opérateurs télécoms (location de lignes, prestations de transmission par satellites, création de noms de domaines, etc.) ; - vente d'équipements de télécommunication (14,5%) ; - autres (1,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (57,3%), Bulgarie (11,2%), Croatie (9,3%), Bélarusse (8,8%), Serbie (6,2%), Slovénie (4,5%) et Macédoine (2,7%).

Secteur Services intégrés de télécommunications