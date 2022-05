Telekom Slovenije, d.d. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022

Telekom Slovenije, d.d. a annoncé ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 151,16 millions d'euros, contre 156,77 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 11,98 millions d'euros, contre 9,72 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1,84 euro, contre 1,49 euro l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 1,84 euros, contre 1,49 euros l'année précédente.