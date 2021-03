Telenav : aide le constructeur automobile chinois SAIC à s'étendre sur les marchés en dehors de la Chine

La solution de navigation à la pointe du marché, de Telenav garantira que les clients de SAIC sur les marchés étrangers bénéficient d’une expérience de conduite sur mesure et localisée

Telenav, Inc. (NASDAQ : TNAV), l’un des principaux fournisseurs de services de voitures connectées et localisés, annonce que SAIC, le plus grand constructeur automobile de Chine, a sélectionné la solution VIVID® Nav de Telenav pour ses marchés étrangers en Europe, en Asie du Sud-Est et en Australie–Nouvelle-Zélande. VIVID Nav offrira des services de navigation et localisés pour les véhicules électriques alimentés par batterie (Battery-powered Electric Vehicule, BEV) et ceux à moteur à combustion interne (Internal-Combustion Engine, ICE), sur ces marchés.

La solution VIVID Nav de Telenav fournira aux clients de SAIC une expérience de navigation connectée conçue pour l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Australie–Nouvelle-Zélande, s’appuyant sur les dix ans d’expérience de Telenav, au service des marchés locaux à travers le monde. La solution répondra aux besoins des véhicules BEV et ICE aussi bien sur les marchés dont la conduite est à droite, que ceux roulant à gauche.

VIVID Nav assure une expérience de navigation connectée au cloud et embarquée, homogène, optimisée pour livrer aux utilisateurs finaux le contenu de cartes et en ligne, le plus récent, tout en minimisant la quantité de données mobiles utilisées pour réduire les coûts de SAIC. Son moteur de routage réactif et flexible permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs options de routage, notamment les itinéraires les plus rapides et les plus écologiques.

Les puissantes capacités de recherche de VIVID Nav rendent intuitive et conviviale la découverte des destinations, des commerces et autres points d’intérêt (PI). La recherche tout-en-un, à la fois contextuelle et sémantique peut être adaptée sur mesure pour les besoins spécifiques des clients SAIC au niveau local, sur chacun de ces marchés. VIVID Nav offre également à l’utilisateur, des caractéristiques pratiques spécifiques aux véhicules électriques, telles qu’une projection de la distance basée sur l’état actuel de la charge de la batterie du véhicule. Les clients peuvent aussi rechercher des stations de charge pour les ajouter à leurs itinéraires à l’aide de divers filtres, notamment le type de chargement pris en charge et la disponibilité des installations à proximité, telles que les magasins et les restaurants.

« VIVID Nav nous offre une solution unique aussi bien pour les véhicules BEV qu’ICE, et taillée sur mesure pour les besoins locaux propres à chacun de ces marchés à l’étranger », a déclaré Tang ShengHao, gestionnaire de produits, chez SOIMT. SOIMT est une filiale du groupe SAIC, responsable des services aux véhicules connectés à l’étranger, de SAIC.

« C’est pour nous un honneur que d’avoir été choisis par le plus grand groupe automobile chinois pour leur expansion sur les marchés en Europe, en Asie du Sud-Est et en Australie–Nouvelle-Zélande », a déclaré Manfred Fu, DG de Telenav China. « Je suis convaincu que notre expérience d’une décennie au service des marchés locaux du monde entier bénéficiera aux clients de SAIC sur ces marchés. »

À propos de Telenav

Telenav est l’un des principaux fournisseurs de services pour les véhicules connectés et localisés, axé sur la transformation de la vie en déplacement, avant, pendant et après chaque trajet de l’utilisateur. En exploitant notre plateforme de localisation, nous permettons à nos clients d’assurer des expériences de véhicules connectés et mobiles, personnalisées. Pour en savoir plus sur la façon dont la plateforme de localisation, de Telenav alimente de manière personnalisée, navigation, cartographie, intelligence des big data, conduite sociale et publicité basée sur la localisation, consultez le site www.telenav.com.

