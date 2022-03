Anvers : 25% de kilomètres et 90% d'émissions en moins en regroupant les livraisons de colis en ville

Les entreprises Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet et Chaussures Torfsregrouperont à partir d'aujourd'hui leurs commandes aux détaillants et aux particuliers dans la ville d'Anvers et les livreront ensemble. Le regroupement intelligent des marchandises à la périphérie de la ville se traduit d'emblée par une réduction d'un quart du nombre de kilomètres parcourus et une diminution de 90 % des émissions. Plus les entreprises seront nombreuses à adhérer à CULT (Collaborative Urban Logistics & Transport) pour leurs flux de marchandises, plus l'impact sur la mobilité et l'environnement sera bénéfique.

Le Forum économique mondial prévoit une augmentation de 78 % des livraisons urbaines d'ici 2030.La forte croissance de l'e-commerce entraînera également une augmentation du nombre de transports dans nos villes.Le système logistique actuel n'offre pas directement de solutions durables et efficaces.Qui ne s'est pas déjà posé des questions en voyant trois camionnettes livrer leurs marchandises en même temps dans la même rue ?

Afin de diminuer les kilomètres et les émissions dans le cadre des livraisons urbaines, Danone, Delhaize, Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, Telenet et Chaussures Torfs ont annoncé le partenariat CULT à la mi-2021.Objectif : regrouper intelligemment les marchandises à la périphérie de la ville, puis les livrer en ville, sans aucune émission.

Livraisons à Anvers

Aujourd'hui, le partenariat CULT démarre officiellement avec les premières livraisons groupées dans la ville d'Anvers. bpost a été choisie pour grouper les colis des entreprises participantes au centre de tri d'Anvers-X et les livrer ensuite, sans aucune émission, aux particuliers et aux points de vente de la ville. bpost distribuera non seulement des colis, mais aussi des palettes aux points de vente. Le transport de ces palettes se fait encore actuellement avec de petits camions fonctionnant à l'HVO (huile végétale hydrotraitée), mais dès que la technologie sera pratique, ce transport sera également entièrement électrique.

Dirk Tirez, CEO de bpost : "Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre philosophie Ecozone de distribution urbaine durable et innovante, qui consiste à combiner la livraison zéro émission avec un vaste réseau de points de collecte et de casiers. bpost ne pouvait donc que s'associer au projet. Notre ambition est de devenir l'acteur le plus durable en Europe dans le domaine de la logistique e-commerce d'ici 2030, avec un dernier kilomètre sans CO 2 ."

Début prometteur

D'après les analyses et les premières livraisons tests de marchandises réalisées par les sept entreprises à Anvers, le nombre de kilomètres parcourus a déjà diminué de plus de 25 %. Quant aux émissions, elles ont déjà été réduites d'un facteur dix.Alex Van Breedam, initiateur du projet et CEO de TRI-VIZOR : "Plus les entreprises regroupent leurs flux dans CULT, plus elles réduisent les transports et les émissions par rapport à des livraisons individuelles.Effectuer cinq livraisons par rue est en effet beaucoup plus durable et plus efficace qu'une livraison toutes les cinq rues.De plus, en coordonnant mieux les flux de colis des entreprises, en les regroupant plus intelligemment, nous économisons beaucoup de kilomètres et d'émissions."

Collaboration ouverte

L'ambition de CULT va au-delà du groupe actuel d'entreprises à Anvers.En tant que Community Manager, TRI-VIZOR a mis en place un cadre qui permet à d'autres entreprises, mais aussi aux commerçants du centre-ville, de s'associer rapidement et facilement au projet.Au sein de cette structure, les entreprises peuvent collaborer de manière transparente et en toute conformité avec la réglementation en vigueur, même si elles sont concurrentes.De plus, cette structure est facilement transposable dans d'autres villes.

Green Deal Delivery

CULT mise sur un "Green Deal Delivery", avec des livraisons à heures fixes, sans aucune émission, des moyens de transport écologiques tels que les vélos-cargos et les camionnettes électriques, et des coursiers exerçant leur activité dans des conditions de travail responsables sur le plan socioéconomique.Ce partenariat souhaite ainsi répondre activement aux enjeux de mobilité et d'environnement majeurs auxquels les villes sont confrontées aujourd'hui.

Petra De Sutter, Ministre des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste : « Chaque colis livré à notre porte sans camionnette de livraison fonctionnant au carburant augmente la viabilité d'une ville, ce qui a notamment pour avantage de réduire les émissions de CO2 et les embouteillages sur les routes. En regroupant les colis en périphérie de la ville d'Anvers, CULT aide à atteindre ces objectifs. Avec le secteur, nous contribuons ainsi à la verdurisation du secteur des colis. En ce sens, CULT constitue une étape importante. Le rôle moteur des entreprises publiques dans la transition vers une économie durable est plus que jamais mis en évidence par la participation de bpost et Proximus à ce projet. »

Collaboration avec Slim naar Antwerpen

Ce partenariat et les livraisons à Anvers font partie de l'appel à projets de logistique urbaine lancé par Slim naar Antwerpenen juillet 2020.Les projets sélectionnés contribuent à une logistique urbaine fluide et efficace.La ville d'Anvers soutient l'ambitieuse initiative CULT à la fois financièrement et en termes de contenu.

Koen Kennis, Echevin de la Mobilité à la ville d'Anvers : "Nous rendons progressivement notre ville plus durable en collaborant avec les bons partenaires.Les appels à projets de Slim naar Antwerpen sont parfaitement adaptés pour réunir des entrepreneurs proposant des solutions créatives. L'union fait la force, mais aussi l'efficacité.CULT en est un parfait exemple."

Plus d'informations sur CULT :www.cultcitylogistics.be