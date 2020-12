D'étranges fêtes de fin d'année : un Belge sur cinq regrette surtout ne pas pouvoir présenter ses vœux de bonne année en personne

Sept Belges sur dix n'ont pas encore trouvé d'alternative « covid-proof » aux traditions familiales des fêtes de fin d'année. C'est pourquoi, le Mobi-Voeux de Telenet sillonnera la Flandre et la région bruxelloise au début du mois de janvier afin de délivrer votre carte vidéo de bons veux à vos proches. Telenet espère ainsi apporter une lueur d'espoir durant cette période plutôt sombre. Quelques chanceux vivront même des fêtes un peu plus magiques : leur grand-mère/leur père/leur meilleur(e) ami(e) recevra la visite surprise - à une distance de sécurité - de David Antoine qui leur transmettra personnellement les vœux.

Enregistrez votre message vidéo en surfant sur www.vœuxvideotelenet.be.

Vœux Video Telenet

Regarder ensemble Le Seigneur des Anneaux le soir de Noël

Qu'est-ce qui vous manquera le plus cette année durant les fêtes ? Selon une enquête* menée par Telenet, le Belge possède de nombreuses traditions familiales uniques. Les répondants indiquent par exemple qu'ils ont l'habitude de regarder ensemble Le Seigneur des Anneaux le soir de Noël, de commander leur dîner à emporter dans un restaurant chinois afin de ne perdre aucun instant de ce précieux moment passé ensemble, ou d'aller chercher en haut cet horrible pull de Noël pour une photo de groupe mémorable.

Ce qui manquera le plus au Belge ? Ses parents et ses amis...

Il y a une autre chose sur laquelle presque tout le monde s'accorde : les fêtes de fin d'année, on les passe ensemble. L'enquête révèle que durant ces fêtes, le Belge souffre principalement de l'absence de ses parents (35 %) et de ses amis (24%). Un Belge sur cinq a beaucoup de mal à accepter le fait que cette année, nous ne pourrons souhaiter nos vœux de bonne année en personne. Par ailleurs, sept Belges sur dix n'ont pas encore trouvé comment combler ce manque.

C'est pourquoi Telenet descend dans la rue. Si vous regardez par la fenêtre entre le 2 et le 17 janvier, peut-être apercevrez-vous une camionnette décorée d'illuminations festives. Le Mobi-Vœux de Telenet sillonnera la Flandre et la région bruxelloise au début du mois de janvier afin de délivrer vos vœux de nouvelle année à vos proches. Telenet espère ainsi apporter une lueur d'espoir durant cette période plutôt sombre. Quelques chanceux vivront même des fêtes un peu plus magiques : la personne à qui ces vœux sont destinés recevra la visite surprise - à une distance de sécurité - de David Antoine qui les leur transmettra personnellement.

se joint également à David dans le cadre de cette action à Bruxelles : « Cette année va être très particulière. On va fêter noël en petit comité. Mon mari, mon fils Côme et peut être ma maman. J'adore les fêtes, donc c'est vrai que ne pas pouvoir les célébrer toutes les personnes qu'on aime aura une autre saveur. Mais du coup, j'envisage bien d'user et d'abuser de ce genre de vidéo à envoyer à ma famille et mes amis ! Leur faire une jolie surprise remplie d'amour. » vimeo.com/490734881

Cette année, vous souhaitez vous aussi transmettre vos meilleurs vœux de manière originale ? Du 16 décembre au 17 janvier 2021, vous pouvez enregistrer votre message vidéo et le transmettre via le site www.vœuxvideotelenet.be. Tous les participants peuvent transmettre leur message vidéo - décorés et personnalisés avec talent à l'aide de filtres festifs spécialement conçus pour l'occasion - par e-mail. Certains chanceux auront même l'opportunité de délivrer une carte vidéo en personne à leurs proches. Si vous avez vraiment été sage cette année, le Mobi-Vœux de Telenet se rendra chez votre destinataire - en compagnie peut-être de David Antoine. Et qui sait. Peut-être sera-t 'il déguisé en Père Noël pour l'occasion ?

* Enquête en ligne réalisée au cours de la dernière semaine de novembre 2020, auprès de 400 répondants âgés entre 18 et 65 ans, choisis au hasard.