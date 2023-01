Telenet : Christophe Costers devient le nouveau CEO d'Eltrona

Pour rappel, Telenet et Eltrona ont annoncé le 21 décembre dernier, la reprise par Telenet de l'ensemble des activités d'Eltrona au Luxembourg. La transaction a ensuite été clôturée formellement le 2 janvier dernier.

Le nouveau CEO d'Eltrona est aujourd'hui connu. Il s'agit de Christophe Costers, actuellement Vice President (VP) Entertainment de Telenet. Christophe Costers possède une vaste expérience en matière de transformation d'entreprise dans le secteur de la technologie et des télécommunications, y compris à l'international. Chez Telenet, il a occupé diverses fonctions de directionpour les marchés résidentiel et professionnel au cours des dernières années. Depuis 2020, il œuvre en tant que VP Entertainment et est chargé de mener à bien l'activité de TV et divertissement premium dans l'ère du streaming vidéo, de manière à en rendre l'usage le plus simple possible pour les clients. Christophe est également administrateur non exécutif de Streamz, le service de streaming n°2 en Flandre, une joint-venture entre Telenet et DPG Media (voir biographie complète en annexe).

Christophe a également eu l'occasion de travailler au Luxembourg dans sa carrière, lorsqu'il était consultant stratégique à l'international.

Christophe Costers assurera le rôle de CEO à partir du 1er avril 2023. Dans l'intervalle, Karl Abelshausen (VP Finance M&A, Integration & Tax chez Telenet) continuera d'opérer en tant que CEO ad interim. Il restera ensuite membre du Conseil d'administration d'Eltrona afin d'assurer la continuité de l'entreprise.

John Porter, CEO de Telenet:

Je tiens à féliciter Christophe Costers pour ce nouveau challenge. Christophe possède une large expertise dans le secteur des télécommunications et il a pu démontrer son habilité à assumer avec brio différents rôles de direction importants au sein de Telenet. Je suis convaincu qu'il fera un excellent CEO pour Eltrona et qu'il lui réserve un avenir prometteur. Je lui souhaite beaucoup de succès. Je tiens également à remercier Karl Abelshausen qui assume pour le moment cette fonction ad interim avec beaucoup de professionnalisme et qui continuera de le faire au cours des prochains mois avant de passer le flambeau à Christophe.

Les prochains mois seront mis à profit pour définir la nouvelle stratégie et les ambitions plus larges de l'entreprise.

A propos d'Eltrona

​ Eltrona est une société « Made in Luxembourg », présente sur le marché depuis 1969, date de sa fondation par Henri Denzle. La société Eltrona Interdiffusion est le plus grand câblo-opérateur du Luxembourg fournissant ses services à plus de 50 000 ​ utilisateurs, ainsi qu'à un bon nombre de communes et entreprises. Aux services de télévision se sont ajoutés, ces dernières années, des offres de services d'accès internet et de téléphonie fixe et mobile, Eltrona devenant ainsi l'un des principaux opérateurs télécom du pays. ​ Suite à la fusion avec Coditel SFR en 2020, Eltrona Interdiffusion S.A. est devenue un opérateur de télécommunications à part entière, offrant des services d'Internet ultra-haut débit transportés par un réseau hybride fibre coaxial, de télévision en haute-définition par câble et IPTV et de téléphonie fixe et mobile.

Eltrona possède ses propres infrastructures réseaux :

- Son réseau Internet, qui combine la puissance de la fibre et du câble coaxial, s'installe de manière simple et rapide, la plupart du temps sans travaux.

​- Son réseau de télédistribution très performant couvre plus de 85 % de la population du Grand-Duché.

Forte de son expérience, Eltrona opère à la fois sur les marchés résidentiel, professionnel et institutionnel au Luxembourg.

Depuis le 2 janvier 2023, Eltrona est détenue à 100% par Telenet BV, une filiale indirecte à 100% de Telenet Group Holding SA.

La société emploie 145 employés dans son activité télédistribution et télécommunication, sur ses deux sites à Luxembourg Hollerich et à Esch/Alzette. Plus d'informations sur :https://www.eltrona.lu/

