Telenet : Feu vert de la Commission européenne au partenariat Telenet-Fluvius

Malines, le 31 mai 2023 - Aujourd'hui, Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Bruxelles : TNET), et Fluvius System Operator CV (« Fluvius ») ont reçu le feu vert de la Commission européenne pour la collaboration Telenet-Fluvius visant à construire le réseau du futur en Flandre et dans certaines zones de Bruxelles. Il s'agit d'une étape importante pour la finalisation de l'accord, qui permet à la nouvelle société d'infrastructure, connue actuellement sous le nom de NetCo, d'être effectivement lancée début juillet 2023. Micha Berger deviendra CEO de NetCo dès la clôture de la transaction.

​

​Le 19 juillet 2022, Telenet et Fluvius ont annoncé un accord visant à construire ensemble le réseau du futur. Dans cette optique, les deux parties ont l'intention de créer une nouvelle société d'infrastructure (« NetCo ») afin de construire le réseau du futur en Flandre et dans certaines zones de Bruxelles.

Comme pour la plupart des transactions de cette taille dans l'UE, NetCo a été soumise à l'approbation préalable de la Commission européenne. Telenet et Fluvius ont reçu aujourd'hui l'autorisation formelle de la Commission européenne. Suite à cela, Telenet et Fluvius devraient à présent conclure la transaction pour le 1er juillet 2023. Telenet détiendra une participation de 66,8 % dans NetCo, et Fluvius les 33,2 % restants. NetCo sera entièrement financée et ne dépendra pas de l'obtention d'un financement externe supplémentaire.

NetCo a l'intention de déployer une stratégie de réseau hybride visant à offrir des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps à tous ses clients, en veillant à ce qu'ils continuent à bénéficier de la meilleure expérience de réseau possible. Jusqu'à 78 % des foyers en Flandre et dans certaines zones de Bruxelles devraient être desservis par la fibre optique (FTTH), et la plupart déjà au cours des 8 premières années. Dans d'autres zones, NetCo poursuivra la modernisation du réseau hybride fibre coaxial (HFC). Au total, cela représente un investissement de près de deux milliards d'euros.

NetCo exploitera un réseau d'accès totalement ouvert et y fournira un accès non discriminatoire, en offrant un accès « wholesale » aux opérateurs de télécommunications intéressés, y compris Telenet et Orange.

John Porter, CEO de Telenet : « Je suis très heureux que la Commission européenne nous ait donné le feu vert pour la construction du réseau du futur avec Fluvius. Aujourd'hui, nos réseaux sont déjà composés à 90 % de fibre optique et, grâce à cette coopération, nous déploierons bientôt la fibre optique jusqu'au dernier kilomètre, là où c'est nécessaire. Cette approbation insufflera un nouvel élan à l'économie et permettra à notre région d'emmener tout le monde sur l'autoroute numérique. » Frank Vanbrabant, CEO de Fluvius : « La Commission européenne approuve le lancement de NetCo, ce qui est une très bonne nouvelle. Tous les voyants sont désormais au vert : notre filiale commune avec Telenet peut commencer à fonctionner dans les prochaines semaines et préparer le déploiement du réseau de données du futur sur le terrain. Ainsi, toutes les familles, entreprises et autorités flamandes sont assurées de disposer de réseaux de données performants qui soutiennent pleinement la vie et l'entreprise dans notre société. Non seulement aujourd'hui et demain, mais aussi après-demain ».



​Micha Berger, CEO



​Telenet et Fluvius ont également proposé conjointement que Micha Berger devienne le Chief Executive Officer (CEO) de NetCo dès la clôture de la transaction. Micha Berger est actuellement responsable Special Projects chez Telenet. Avant d'occuper ce poste, Micha était Chief Technology and Information Officer (CTIO) chez Telenet. Il sera confirmé dans ses nouvelles fonctions par le conseil d'administration lors du lancement de NetCo.

Bio MICHA BERGER (°1970)

Micha Berger (°1970) a rejoint le groupe Telenet en juillet 2013. Il est actuellement responsable des projets spéciaux. Avant d'exercer cette fonction, il a dirigé les activités du département Engineering, du Service Assurance Group et des Mobile Services en tant que Chief Technology and Information Officer (« CTO »). Depuis le 1er juillet 2013, il fait également partie du SLT de Telenet et rend compte directement au CEO de la société. Sous sa direction, de nombreux programmes d'infrastructure ont été lancés, comme le programme "Les Grands Travaux du Réseau", qui a permis d'atteindre des vitesses internet de 1 gigabit par seconde dans toute la Flandre et à Bruxelles. Il a également été chargé d'améliorer le réseau mobile BASE, qui offre désormais les meilleures vitesses mobiles de sa catégorie.

​

​M. Berger a travaillé pour Liberty Global dès 2006, d'abord en tant que directeur du département Engineering d'UPC Nederland. En tant que vice-président de Liberty Global à partir de 2010, il fut responsable du développement et du déploiement des produits de télévision numérique Horizon Next Generation. Avant cela, il a acquis sa première expérience dans l'industrie du câble chez HOT Israel, où il était responsable du développement de la plateforme de services numériques interactifs et du déploiement de la Video-on-demand.

Micha Berger est marié et vit à Bruxelles avec sa compagne et leurs trois enfants depuis plus de dix ans. Pendant son temps libre, il pratique la course à pied et la randonnée dans les Ardennes.