Telenet : Jamais le petit écran n'aura attiré autant de spectateurs

Les heures de plus grande audience ont été enregistrées en journée pendant les confinements : 16 % de plus qu'en 2019

Les émissions d'actualités linéaires ont enregistré 20 % d'audimat en plus, avec des pics en mars, avril et octobre

Pendant les confinements, nous avons passé en moyenne 7 heures par jour à regarder la télévision.

Le petit écran n'a jamais attiré autant de spectateurs qu'au cours de l'année écoulée. Telle est la conclusion de Telenet après avoir analysé les habitudes de 1,8 million de téléspectateurs parmi ses clients. Pendant les périodes de confinement, les téléviseurs sont restés allumés durant 7 heures en moyenne par jour, les heures de plus grande audience étant généralement enregistrées en journée. Sur l'année écoulée, Telenet observe une augmentation de 16 % de l'audience en journée par rapport à 2019. Outre le besoin de nous divertir, nous avons également eu besoin de clarification : nous avons regardé jusqu'à 20 % de programmes d'actualités linéaires en plus, avec un pic absolu en avril (+58 %).

L'année 2020 a été très restrictive au niveau des contacts sociaux et des loisirs, et les possibilités de divertissement se sont généralement limitées au domicile familial. C'est ainsi que nous nous sommes tous rapidement rabattus sur la télécommande. Il ressort de l'analyse effectuée par Telenet auprès de 1,8 million de téléspectateurs parmi ses clients que nous avons allumé beaucoup plus souvent le petit écran pendant les périodes de confinement.

En mars, avril, octobre et novembre de cette année, nous avons regardé respectivement 15 %, 22 %, 13 % et 16 % en plus d'émissions télévisées linéaires que lors des mêmes périodes l'année précédente, soit près de sept heures de télévision par jour. Au cours de l'été, ce chiffre est redescendu à 5h30, soit encore presque une demi-heure en plus que l'année précédente. Sur l'année écoulée, nous avons regardé en moyenne 9 % en plus la télévision qu'en 2019. Différents écrans ont été utilisés à cette fin, car les temps d'écoute/de visionnage via les applications Yelo Play ou Telenet TV ont augmenté de quelque 30 % au cours des mois de confinement.

L'actualité, l'actualité, toujours l'actualité

En 2019, les clients ont regardé en moyenne chaque mois une grosse heure (69 minutes) d'actualités en direct. En 2020, nous avons regardé jusqu'à 20 % en plus d'émissions d'actualités linéaires, soit 83 minutes par mois. Nous avons donc clairement eu besoin de clarification et d'information en ces temps quelque peu déroutants. Les mois de mars (+35 %), avril (+58 %), octobre (+16 %) et novembre (+30 %) sortent à nouveau du lot. Ce sont les journaux télévisés du 16 mars et du 6 novembre qui ont été les plus regardés.

Le prime time a-t-il basculé en journée ?

Généralement, nous regardons plus la télévision en soirée pendant la semaine. Cette année-ci, nous avons regardé deux heures et demie en plus le petit écran, soit 7 % en plus que l'année dernière. C'est néanmoins en journée que la hausse la plus importante de l'audimat a été observée. Pendant les heures d'école, la télévision est allumée pendant plus d'une heure, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport à 2019. Il semblerait donc que lorsque nous sommes plus à la maison, nous nous divertissons davantage en journée ou nous prenons nos pauses davantage devant le petit écran.

C'est principalement en avril que l'audimat a enregistré d'importants pics en journée puisque nous avons regardé la télévision presque 50 % de plus. En raison de la fermeture de l'horeca et de la suppression des activités culturelles, la télévision a été allumée beaucoup plus tôt le weekend qu'habituellement. Cette tendance s'est renforcée depuis octobre, vu qu'il fait noir beaucoup plus tôt. Nous commençons effectivement notre soirée télévisée dès la fin de la journée.

Dieter Nieuwdorp, responsable marketing chez Telenet : «Vu le confinement, rien de plus logique que nos clients allument la télévision beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Nous avons observé une augmentation de la télévision linéaire et du streaming au cours de ces derniers mois, notamment au cours des mois où toutes les activités et tous les loisirs ont été supprimés pour bon nombre de personnes. Nous nous attendons également à l'approche des fêtes à ce que ces plateformes soient davantage utilisées qu'au cours des années précédentes. Comme nous ne pouvons recevoir personne, il y a de grandes chances que nous regardions plus la télévision en famille. »

*Telenet a analysé les habitudes de 1,8 million de téléspectateurs parmi ses clients du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020.

Coralie MiserquePorte parole - Spokesperson, Telenet coralie.miserque@telenetgroup.be

+32 484 00 64 42 Porte parole - Spokesperson, Telenet