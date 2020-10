Telenet : Jeroen Bronselaer nouveau CEO de SBS

Dieter Nieuwdorp devient Executive Vice President Residential & SOHO Business chez Telenet.

Strategy & M&A désormais sous la responsabilité du CFO Erik Van den Enden.





Malines, le 5 octobre 2020 - Telenet a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeroen Bronselaer en tant que Chief Executive Officer de SBS à compter du 1er novembre 2020. Jeroen Bronselaer (41 ans), actuellement Senior Vice President Residential Marketing chez Telenet, succède à Peter Quaghebeur, qui quittera SBS le 1er novembre 2020. En plus de ce rôle, Jeroen Bronselaer gérera également toutes les activités médias de Telenet qui ne sont pas exclusivement axées sur les clients Telenet. Il continuera à faire partie de la Senior Leadership Team (SLT) de Telenet et, à ce titre, rapportera également au CEO John Porter.

Outre son ambition d'être un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité en Belgique, Telenet reste également un pionnier dans le domaine des médias et du divertissement. L'une des pierres angulaires de cette stratégie est la poursuite de l'expansion et du renforcement de la société de médias SBS. Jeroen Bronselaer prendra la tête de cette entreprise en tant que CEO à compter du 1er novembre. Outre ses responsabilités au sein de SBS, Jeroen dirigera également les activités médias et divertissement de Telenet axées sur le plus large public possible et ne s'adressant donc pas exclusivement aux clients Telenet. Il est donc logique qu'il représente Telenet dans les entreprises de médias et de divertissement dans lesquelles Telenet a une participation (De Vijver Media, Pebble Media, Streamz et The Park), dans le respect des règles de confidentialité qui sont d'application.

« Je suis heureux que Jeroen Bronselaer accepte d'assumer cette responsabilité », souligne John Porter, CEO de Telenet. « Jeroen est passionné par tout ce qui a trait aux médias et mettra à profit sa vaste expérience dans ce domaine pour porter nos activités de divertissement à un niveau encore supérieur. Je tiens à remercier Jeroen de son engagement et son énergie inépuisables pour faire des activités résidentielles de Telenet un succès retentissant. Sous sa direction, Telenet est devenue une entreprise 'fixed-mobile' à part entière avec un large portefeuille de marques, notamment grâce à la réussite de l'intégration de BASE et au succès du lancement et de l'expansion de WIGO et YUGO. C'est également lui qui a renforcé la focalisation sur les médias et le divertissement et a permis d'inscrire encore davantage Play, Play More et Play Sports sur la carte en Flandre. Je lui souhaite tout le succès possible dans le cadre de son nouveau défi. »

Avec la nomination de Jeroen Bronselaer en tant que nouveau CEO de SBS, le rôle de responsable final des activités résidentielles de Telenet sera repris par Dieter Nieuwdorp, actuellement Senior Vice President Strategy et SOHO (Small Offices, Home Offices). Dieter Nieuwdorp reste également responsable de SOHO et de Corporate Development.

Le département Strategy & M&A, qui relève encore actuellement de Dieter Nieuwdorp, sera dirigé par le CFO Erik Van den Enden.

Afin de renforcer l'accent stratégique sur le développement de la marque BASE, la responsabilité finale de BASE sera transférée à Patrick Vincent.

Dieter Nieuwdorp, Patrick Vincent et Erik Van den Enden restent membres du SLT de Telenet et continuent de rapporter au CEO John Porter.

Les changements susmentionnés au sein du Senior Leadership Team de Telenet seront mis en œuvre le 1er novembre 2020.

Jeroen Bronselaer a rejoint Telenet en septembre 2010. Au début de sa carrière chez l'opérateur télécom, il était responsable des négociations et des relations avec les sociétés de diffusion et les fournisseurs de contenu. Plus tard, il est également devenu responsable Play, Play More et Play Sports de Telenet. En 2015, Jeroen a rejoint le Senior Leadership Team, où il a dirigé le département marketing pour les activités résidentielles de Telenet.

Avant de rejoindre Telenet, Jeroen Bronselaer a travaillé pour la radio-télévision publique flamande VRT, où il a commencé comme producteur du jeu pour enfants à succès KetnetKick, pour évoluer rapidement vers des fonctions davantage axées sur les affaires au sein du département Media de la VRT.

Jeroen Bronselaer possède un Master d'ingénieur commercial et un graduat postuniversitaire en communication de la KU Leuven.

Jeroen Bronselaer a 41 ans, est marié et père de 3 enfants. Pendant son temps libre, il sillonne le Pajottenland à vélo depuis son domicile de Liedekerke, ou gravit de temps à autre un col de montagne escarpé à l'étranger. En cas de météo pluvieuse 'à la belge', il aime binge-watcher des séries et des films, avec une préférence pour tout ce qui a une touche d'humour absurde.