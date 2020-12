Telenet : L'appli ‘Telenet TV' désormais également disponible sur Apple TV et Android TV

Regarder la télévision sur un deuxième écran sans décodeur supplémentaire mais avec une télécommande et le menu TV habituel

À domicile, en vacances ou dans une résidence secondaire : disponible dans toute l'Union européenne

À partir du 15 décembre, l'appli Telenet TV sera disponible sur Apple TV et Android TV. Grâce à cette box média, les clients de toute l'Union européenne pourront bénéficier de leur expérience télévisuelle habituelle sur un deuxième écran de télévision sans décodeur supplémentaire.

Les clients qui utilisent le tout dernier décodeur Telenet peuvent désormais facilement regarder la télévision sur un deuxième grand écran via Apple TV ou Android TV. Grâce à l'appli Telenet TV, ils peuvent retrouver leur menu télévisé habituel et le même nombre de chaînes. Les fonctionnalités telles que regarder la télévision en direct, visionner des enregistrements, consulter le guide TV et demander des films et des séries dans la TV-Thèque ou via Streamz fonctionnent également de la même manière qu'avec le décodeur.

Dieter Nieuwdorp, responsable marketing : « Telenet TV est disponible depuis des années sur des écrans secondaires tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes via l'appli Yelo Play ou Telenet TV. Jusqu'ici, toute personne souhaitant regarder la TV sur un second écran devait soit utiliser la fonction de casting, soit connecter un second décodeur. En lançant Telenet TV maintenant aussi comme une appli pour Apple TV et Android TV, nous augmentons la facilité d'utilisation pour le client. »

Pratique

Tous les clients qui possèdent le dernier décodeur Telenet peuvent télécharger gratuitement l'appli Telenet TV sur l'App Store ou le Play Store. Apple TV et Android TV sont faciles à connecter via HDMI sur l'écran de télévision. Elles offrent le confort de la télécommande et le menu TV habituel ainsi que les fonctionnalités du décodeur. L'appli Telenet TV peut être utilisée à la maison, dans une seconde résidence ou en vacances dans l'Union européenne.

Telenet envisage également de rendre l'appli Yelo Play - liée à la génération précédente de décodeurs - disponible sur Apple TV et Android TV dans le futur.

