Telenet : Le BX, le RSCA et Telenet s'allient pour soutenir la jeunesse bruxelloise

L'union fait la force : le BX Brussels (BX), le RSCA (Royal Sporting Club Anderlecht) et Telenet s'associent pour soutenir la jeunesse bruxelloise par le biais du football. Au cours des trois prochaines saisons, les partenaires travailleront ensemble sur l'inclusion de la jeunesse bruxelloise par le sport, le développement numérique, ainsi que l'égalité des genres et l'inclusion professionnelle.

L'organisation socio-sportive BX a été fondée en 2013 par Vincent Kompany, icône du club et actuel entraîneur principal du RSC Anderlecht. Depuis, le BX a bien grandi et est passé du statut de club de football local de 300 membres à celui de projet métropolitain couronné de succès, « BX represent », réunissant trois clubs de football dans la zone du canal de Bruxelles et 1300 membres. Cette saison, le réseau du BX s'est même enrichi d'un quatrième club, le RSCA Heysel, la branche provinciale du RSC Anderlecht. Ceci marque le coup d'envoi d'une collaboration officielle qui vise à aider les jeunes bruxellois à se développer sur le terrain, mais aussi en dehors.

Telenet est le partenaire idéal pour cette nouvelle collaboration. L'entreprise est en effet le principal sponsor du RSCA Women depuis cette saison et s'associe à présent aussi au BX Brussels pour les trois prochaines années. Le partenariat entre le BX, le RSCA et Telenet est basé sur une vision et une conviction partagées, à savoir le fait que le sport - et le football en particulier - peut être un accélérateur important pour promouvoir la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion. Et cela dans tous les quartiers de Bruxelles.

Grâce au soutien financier de Telenet, des actions sont menées sur la base de quatre piliers : l'inclusion par le sport, more girls in football, l'inclusion professionnelle et l'inclusion numérique. Les deux derniers piliers pourront être directement concrétisés. Grâce au savoir-faire de Telenet, une salle de classe sera en effet inaugurée dimanche prochain, le 5 septembre, sur le site du BX à Anderlecht. Cette salle sera équipée d'une connexion Internet et servira d'espace d'étude pour les jeunes du BX. Ce sera également un lieu où les jeunes pourront parfaire leurs talents dans le domaine des compétences numériques, des connaissances linguistiques et de l'entrepreneuriat grâce à des organisations partenaires telles que Coderdojo Belgium, YouthStart, BeCode et l'Atelier de l'Avenir (Tada).

Les quatre piliers seront au centre du partenariat entre le BX, le RSC Anderlecht et Telenet qui sera déployé au cours des trois prochaines saisons. « En soutenant ce beau projet bruxellois, nous soulignons une fois de plus notre engagement en faveur de la diversité, de l'égalité des chances et de l'inclusion », a déclaré John Porter, CEO de Telenet. « Chez Telenet, nous sommes convaincus que le sport peut être un moyen de rompre avec les perceptions négatives et les préjugés dominants, vis-à-vis des femmes par exemple, mais aussi de contribuer à développer les talents inexploités des jeunes. Together, we can change the game. »

Jos Donvil, CEO du RSCA, croit lui aussi résolument en ce partenariat. « En tant que club, nous sommes depuis toujours engagés dans l'aide à la jeunesse bruxelloise. Aujourd'hui, cet engagement se voit renforcé grâce à l'expérience du BX et à son rôle important au sein de la communauté bruxelloise. Telenet est déjà le sponsor du RSCA Women et peut désormais aussi donner un coup de pouce au projet du BX. »

Du côté du BX, cette nouvelle collaboration est également vue d'un très bon œil. « Les moyens et compétences uniques que Telenet et le RSC Anderlecht mettent à notre disposition permettent d'ores et déjà un soutien concret à notre développement. Ce partenariat privilégié se base sur des interactions très étroites entre les 3 entités, ce qui permet d'offrir de nouvelles opportunités pour les jeunes et donc d'améliorer leurs perspectives d'avenir », indique Anne-Charlotte Mauroy, General Manager du BX.

Les journalistes sont les bienvenus ce dimanche 5 septembre au « BX Fest » qui marque le lancement de la nouvelle saison. Lors de ce coup d'envoi annuel, la salle de classe numérique du BX sera également inaugurée en présence de représentants du BX Brussels, du RSC Anderlecht et de Telenet. Cette cérémonie sera suivie d'animations et d'un match de gala du BX Femina. Les inscriptions peuvent se faire par e-mail à l'adresseac@bxrepresent.com.



Programme du BX Fest :

10 h 00

Réception

10 h 15

Inauguration officielle de la « BX Classroom, powered by TELENET » en présence de Vincent Kompany (RSC Anderlecht), Dieter Nieuwdorp (Executive VP Telenet) et d'Anne-Charlotte Mauroy (General Manager BX)

10 h 30

Début des activités pour toute la famille (Panna Challenge, Freestyle Show et bien d'autres)

11 h 15

Match de gala du BX Femina

Adresse : Rue Pierre Schlosser 31, 1070 Anderlecht