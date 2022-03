Telenet : Le conseil d'administration de Telenet accueille de nouveaux talents

Malines, le 24 mars 2022 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'société') publiera demain la convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 27 avril 2022.

Le conseil d'administration (« conseil ») propose dans la convocation de nommer quatre nouveaux membres : Madame Lieve Creten1, Monsieur John Gilbert et Monsieur Dirk JS Van den Berghe2comme nouveaux administrateurs indépendants de la société, et Madame Madalina Suceveanu en tant que nouvelle administratrice non exécutive (sur proposition de Liberty Global, conformément à l'article 18.1(ii) des statuts). Le conseil propose en même temps de renouveler le mandat d'administrateur de Mesdames Amy Blair et Severina Pascu.

L'actuelle administratrice indépendante, Madame Christiane Franck, quittera le conseil à dater de l'assemblée générale annuelle. Madame Franck a en effet atteint l'âge maximal autorisé par la Charte de gouvernance d'entreprise de la société pour faire partie du conseil d'administration.

Monsieur Bert De Graeve, actuel président et administrateur indépendant du conseil d'administration de Telenet, quittera celui-ci à dater de l'assemblée générale annuelle. Ce dernier a demandé qu'aucune proposition de renouvellement de son mandat ne soit faite lors de l'assemblée générale. Le conseil d'administration a donc décidé de nommer, à la fin de l'assemblée générale annuelle, Monsieur Jo Van Biesbroeck3, administrateur indépendant de Telenet depuis 2015, en tant que président indépendant en remplacement de Monsieur De Graeve. Il prévoit d'exercer cette mission pour un an maximum, assurant ainsi la continuité du conseil suite à la désignation des nouveaux membres. Le conseil d'administration prévoit de nommer Monsieur Van den Berghe en tant que président après cette période.

Si l'assemblée générale des actionnaires approuve ces nominations, le nouveau conseil d'administration de Telenet Group Holding SA sera composé de 11 membres, dont 4 administrateurs indépendants, à compter du 27 avril 2022. Le nouveau conseil sera en bonne position pour soutenir la croissance de Telenet, étant donné son large éventail d'expertise et de connaissance. Dans sa nouvelle composition, le conseil comptera quatre femmes, cinq cultures différentes et une large panoplie d'expertises, dont l'industrie des technologies, des médias et des télécommunications, l'e-commerce, la transformation numérique, la gestion des plateformes de données, la finance et les technologies.

Bert De Graeve, président du conseil d'administration : « Je suis ravi que nous puissions nommer Madame Creten et Messieurs Gilbert et Van den Berghe comme administrateurs indépendants de Telenet. Tous trois possèdent une vaste expertise dans différents domaines ainsi que de larges connaissances stratégiques et financières. Madame Suceveanu dispose également d'une expérience importante en matière de technologies. Je suis également très heureux que Monsieur Van Biesbroeck reprenne la présidence de la société après la prochaine assemblée générale. En tant que pilier de Telenet et fort de toute son expérience, il est à même de garantir la continuité et une transition harmonieuse vers une nouvelle présidence.Je suis également ravi que Monsieur Van den Berghe rejoigne Telenet, dans un premier temps en tant qu'administrateur indépendant, après quoi le conseil d'administration a l'intention de le nommer président de la société. Il dispose d'une vaste expérience internationale dans le domaine du fast moving consumer goods et d'une connaissance approfondie dans l'e-commerce, la transformation numérique et les plateformes de données clients, et je suis convaincu qu'il fera un excellent membre du conseil ainsi que président. L'avenir de Telenet est prometteur et il contribuera largement à soutenir la croissance, le développement et le volet innovation de l'entreprise dans le monde passionnant des technologies, des médias et des télécommunications (« TMT ») en Belgique.»

Les administrateurs actuels et le management de Telenet tiennent à remercier explicitement Monsieur De Graeve et Madame Franck pour leur engagement et leur expertise, qui ont fait de Telenet un pionnier et un leader à la croisée des télécoms et des médias.

John Porter, CEO de Telenet : « À titre personnel, je tiens également à remercier Bert De Graeve pour son leadership et sa vision. Fort de toute son expérience dans le monde des télécommunications et des médias, il a inspiré et aidé mon équipe et moi-même à faire de Telenet l'entreprise dans laquelle des activités média audacieuses sont couplées à des services de connectivité supérieure. Grâce à notre excellente collaboration, nous avons pu faire ensemble de Telenet une entreprise de référence mondiale. Christiane Franck a également été un élément clé au sein du conseil pendant des années, en fournissant des conseils avisés sur une variété de sujets. Je tiens elle aussi à la remercier pour son expertise. »

1Madame Lieve Creten représente à titre permanent Lieve Creten SA.

2Monsieur Dirk JS Van den Berghe représente à titre permanent Dirk SJ Van Den Berghe Ltd.

3 Monsieur Jo Van Biesbroeck représente à titre permanent JoVB SA.

(Indépendant)

Lieve Creten (56) a été pendant plus de 20 ans et jusqu'en 2021, associée chez Deloitte en Belgique, où elle a développé la pratique des fusions et acquisitions pour des investisseurs nationaux et internationaux dans divers secteurs. De 2008 à 2019, elle y a dirigé les activités « Financial Advisory » en tant que managing partner. Durant cette période, elle a également été membre du comité exécutif de Deloitte Belgique. De 2015 à 2021, elle a en outre fait partie de la global executive team de Deloitte Financial Advisory, où elle était responsable des questions relatives aux talents.

Lieve Creten est actuellement membre du conseil d'administration, membre du comité de rémunération et présidente du comité d'audit de Barco SA, membre du conseil d'administration et membre du comité d'audit d'Elia Transmission Belgium SA/NV, ainsi que membre du conseil d'administration de Médecins Sans Frontières OCB.

Madame Creten est titulaire d'un master d'ingénieur commercial de l'Université catholique de Louvain (Belgique) ainsi que d'un post-graduat en sciences fiscales. Elle est expert-comptable agréée depuis 1995. Madame Creten est la représentante permanente de Lieve Creten SA.



(Indépendant)

John Gilbert (59) bénéficie d'une large expérience au sein de JPMorgan Chase & Co., pour y avoir travaillé près de 30 ans, jusqu'en 2014, y compris 8 ans en tant que Managing Director et Senior Country Officer en Europe. Monsieur Gilbert y dirigeait alors les activités de JPMorgan en matière d'investment bankingau Benelux et dans les régions nordiques. Il y a également travaillé pendant 9 ans à Londres dans diverses fonctions notamment en tant que banquier d'investissement de premier plan dans le secteur européen des TMT et en tant que responsable de la banque d'investissement belge en 2004. M. Gilbert a démarré sa carrière chez JP Morgan par une expérience de 14 ans en banque d'investissement à New York.

M. Gilbert a également été membre du conseil d'administration de la JP Morgan EMEA Philanthropy Foundation et senior business sponsor de sept subventions pluriannuelles de la fondation au Benelux et dans les régions nordiques, parmi d'autres activités philanthropiques et caritatives.

Monsieur Gilbert est actuellement Executive Vice President et Chief Financial Officer du Conservation Fund aux États-Unis. Le Conservation Fund a une double mission : la préservation des ressources naturelles et culturelles les plus importantes d'Amérique et le soutien du développement économique durable.

John Gilbert est diplômé de la Duke University (Durham, NC), avec un bachelor en politique publique, obtenu avec la plus grande distinction.

(Indépendant)

Jusqu'en 2021, Dirk Van den Berghe (58) a occupé des fonctions de top management chez Walmart Inc. Dans sa fonction la plus récente, il était Executive Vice President et Regional CEO pour l'Asie, le Canada et le Global Sourcing. Il a notamment dirigé l'investissement de Walmart dans Flipkart, une plateforme d'e-commerce et de la fintech de premier plan en Inde, et supervisé les partenariats d'e-commerce et les activités retail de Walmart au Canada, en Chine et au Japon. Il a également été Senior Vice President et CEO de Walmart Canada de 2014 à 2016. Avant de rejoindre Walmart, Monsieur Dirk Van den Berghe a travaillé entre 1999 et 2014 pour le Groupe Delhaize (aujourd'hui Ahold Delhaize SA), où il a occupé différentes fonctions de SVP et été nommé CEO de Delhaize Benelux en 2011.

Au début de sa carrière, Monsieur Dirk Van den Berghe a été actif pendant dix ans en tant que diplomate commercial.

Monsieur Dirk Van den Berghe est actuellement président du conseil d'administration de The Very Group Ltd. (Royaume-Uni et Irlande), administrateur indépendant et président du comité de rémunération de GoTo Company (Indonésie) et administrateur indépendant du groupe Colruyt (Belgique). Il était auparavant administrateur de JD.com Inc, (Chine) et administrateur et président du comité de nomination de Flipkart Group (Inde).

Monsieur Van den Berghe est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université d'économie nationale et mondiale (Sofia, Bulgarie) ainsi que d'un master de l'Université de Gand (Gand, Belgique). Il a également été professeur invité à l'Université McGill, à l'Université de Hong Kong, à l'IIM d'Ahmedabad, à la Solvay Business School, à l'Ichec ainsi que dans de nombreuses autres universités. Monsieur Van den Berghe est le représentant permanent de Dirk JS Van den Berghe Ltd.

(Non-indépendant)

Madalina Suceveanu (51) a occupé depuis 2014 divers postes de direction senior chez Vodafone Group Plc, dont celui de CTO du Cluster Europe, Turquie et Égypte et de CTO de Vodafone Irlande. Elle était chargée de superviser l'exécution de la stratégie technologique et des investissements technologiques, et de faciliter l'innovation et la gestion des talents dans sept marchés Vodafone en Europe, ainsi qu'en Égypte et en Turquie. Depuis 2019, elle est également responsable de l'intégration technologique des activités de Vodafone en CEE et en Allemagne, après l'acquisition des activités télécom de Liberty Global en juillet 2019. Elle occupe le poste de Chief Networks Officer de Vodafone en Allemagne depuis octobre 2021.

Madame Suceveanu entrera en fonction en tant que Managing Director, Mobile and Cloud de Liberty Global à partir de 1er avril 2022.

Avant sa carrière chez Vodafone, elle a assuré entre 1997 et 2013 diverses responsabilités chez Orange Romania S.A., sa dernière fonction étant celle de Chief Technology Officer, qu'elle a occupée pendant 3 ans.

Madame Suceveanu a également été membre du conseil d'administration de la Vodafone Ireland Foundation, de l'Orange Foundation, de Netshare Ireland et de SIRO, la joint-venture entre Vodafone Irlande et ESB, la compagnie d'électricité publique.

Madame Suceveanu est titulaire d'un master en sciences de la Faculté d'électronique et de télécommunications de l'Université polytechnique de Bucarest (Roumanie). En 2017, Madalina Suceveanu a été reconnue comme l'une des 25 premières femmes leaders technologiques au monde par Silicon Republic.