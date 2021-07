Telenet : Malgré le confinement, un tiers des Belges ont pu se faire des amis plus proches en ligne

Retour au 19 octobre 2020 : les cafés et restaurants doivent fermer et le couvre-feu est instauré. Les contacts sociaux sont limités : désormais chaque personne peut avoir au maximum un contact câlin. Une famille peut recevoir quatre visiteurs, toujours les mêmes, sur une période de deux semaines. Le télétravail est la règle. Un peu plus tard ce mois-là, quelques nouvelles restrictions entrent en vigueur. La vie sociale s'arrête quasiment.

Des amitiés plus proches pour 1 Belge sur 3

Pourtant, nous n'avons pas baissé les bras et nous n'avons pas négligé nos amis. C'est ce qui ressort d'une étude demandée par Telenet. Plus d'un répondant sur trois (36 %) indique avoir approfondi une ou plusieurs amitiés en ligne.

En ligne, nous partageons plus aisément nos sentiments

Même si une grande majorité (61 %) des personnes interrogées admet que les contacts en ligne sont plus superficiels que les contacts physiques, un quart (24 %) d'entre elles indique qu'il leur est parfois plus facile d'exprimer leurs sentiments en ligne que dans la vraie vie. Une personne sur cinq déclare également devenir plus rapidement authentique et transparente lors de conversations en ligne plutôt que dans la « vraie vie ». Certaines inhibitions semblent disparaître lorsque nous parlons à nos amis en ligne, ce qui ne peut que renforcer le lien d'amitié.

Les jeunes se sentent isolés

Bien que nous soyons restés en contact avec nos amis et notre famille en ligne, les confinements successifs et les différentes mesures de restrictions ont conduit à un sentiment de solitude et d'isolement. Pendant le confinement, 53 % des Belges se sont sentis plus souvent isolés. Chez les jeunes (16-25 ans), ce pourcentage s'est élevé à 72 %.

Sans surprise, après tout, les chercheurs constatent une évolution vers davantage de conversations en ligne pendant le confinement. En temps normal, 70 % du temps passé à discuter avec des amis se passe dans la vraie vie et 30 % se déroule en ligne. À l'époque du coronavirus, les chiffres s'inversent et passent à 44 % de conversations dans la vie réelle et à 56 % en ligne.

À propos de l'enquête

Entre le 9 et le 29 mars 2021, une enquête quantitative en ligne a été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population belge (N=1735), complétée par une étude sur les 16-25 ans et les personnes en situation de précarité socio-économique. Marge d'erreur statistique maximale : +/- 2,35 %.