Telenet : Offre volontaire et conditionnelle en espèces de Liberty Global

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Informations privilégiées.

Malines, le 21 mars 2023 - Telenet Group Holding NV ("Telenet" ou la "Société") (Euronext Brussels: TNET) confirme avoir été informée par Liberty Global plc ("Liberty Global") de son intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en espèces (l'"Offre Envisagée") sur toutes les actions de Telenet qu'elle ne possède pas déjà ou qui ne sont pas détenues par Telenet. Liberty Global est l'actionnaire de contrôle de Telenet depuis 2007 et détient actuellement, via sa filiale à 100 % Liberty Global Belgium Holding B.V., 59,18 % du capital de Telenet. Telenet détient également 3,12 % d'actions propres suite aux rachats d'actions effectués au cours des années précédentes. ​

L'Offre Envisagée serait une offre en espèces au prix de 22,00€ par action, avec une correction pour le dividende proposé qui serait versé par Telenet avant la clôture de la transaction (le "Prix de l'Offre"[1]). Ce prix représente une prime de 59% par rapport au cours de bourse de clôture de Telenet le 15 mars 2023, et représente une prime de 52% par rapport à la moyenne pondérée des prix de négociation de Telenet pratiqués au cours du mois précédant cette date.L'Offre Envisagée, si elle est lancée, sera soumise aux conditions suivantes : (i) à la suite de l'Offre Envisagée, Liberty Global Belgium Holding devra, conjointement avec Telenet, détenir au moins 95% des actions de la Société et (ii) aucun material adverse change ne se produira en ce qui concerne la cotation de clôture de l'indice BEL-20 et des actions de certains market peers de Telenet avant la date de l'annonce des résultats de la période d'acceptation initiale de l'Offre Envisagée. ​

Si, à l'issue de l'Offre Envisagée, Liberty Global Belgium Holding détient, avec Telenet, au moins 95% des actions de Telenet et a acquis, par acceptation de l'Offre Envisagée, au moins 90% des actions qui font l'objet de l'Offre Envisagée, l'Offre Envisagée sera suivie d'une offre publique de reprise simplifiée, soumise aux mêmes conditions financières que l'Offre Envisagée.

Conformément à ses obligations en vertu du droit belge, le conseil d'administration, avec le soutien de ses conseillers financiers et juridiques, a examiné l'Offre Envisagée et en a évalué les termes et conditions. Sous réserve des conditions d'usage, à savoir (i) l'examen du prospectus d'offre à préparer par Liberty Global et son dépôt auprès de la FSMA en temps utile et (ii) la finalisation du rapport d'évaluation par Lazard BV/SRL, qui a été nommé en qualité d'expert indépendant par les administrateurs indépendants de la Société, conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, le conseil d'administration de Telenet soutient et recommande à l'unanimité l'Offre Envisagée. ​ Le conseil d'administration donnera son avis formel dans un mémoire en réponse qu'il publiera conformément au cadre légal applicable.

Liberty Global Belgium Holding a publié un avis conformément à l'article 8, §1 de l'Arrêté Royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition concernant l'intention de Liberty Global Belgium Holding de faire l'Offre Envisagée, qui peut être consultée ici : Investor News & Events - Liberty Global.

Telenet a été assistée dans le cadre de l'Offre Envisagée par Goldman Sachs International et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en tant que conseillers financiers et juridiques respectivement, et les administrateurs indépendants de Telenet par Baker McKenzie en tant que conseiller juridique. ​ Les administrateurs indépendants ont désigné Lazard BV/SRL comme expert indépendant conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition. ​ ​ Liberty Global a été assistée par JP Morgan, BNP Paribas et LionTree Advisors, ainsi que par Allen & Overy LLP, Shearman & Sterling et Ropes & Gray.



​

1Si l'assemblée générale ordinaire de Telenet du 26 avril 2023 approuve le paiement d'un dividende d'un montant brut de 1,00 € par action tel que proposé par le conseil d'administration de Telenet et que la date de détachement du dividende (3 mai 2023) tombe avant la date de paiement du Prix de l'Offre, le Prix de l'Offre sera réduit à concurrence du montant total brut de ce dividende (avant toute déduction d'impôt applicable).

Contacts

Investor Relations:

Rob Goyens [email protected]+32 15 333 054

Bart Boone [email protected] +32 15 333 738

Press & Media:

Stefan Coenjaerts [email protected]+32 15 335 006

Legal

Bart van Sprundel [email protected]+32 15 333 495