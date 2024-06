POLITIQUE DE CONCURRENCE

1. OBJECTIF

Ce document établit les lignes directrices que les travailleurs de Telenet doivent suivre afin de respecter le droit de la concurrence. Nos collaborateurs doivent toujours veiller à exécuter leurs tâches de manière honnête et éthiquement responsable et à ne pas empêcher la libre concurrence. À cette fin, les règles de concurrence européennes et belges ainsi que les lignes directrices de ce document doivent être scrupuleusement respectées. Les questions relatives à ce document peuvent être adressées au Service Juridique (legal@telenetgroup.be).

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette politique s'applique à tous les travailleurs de Telenet, Telenet Group et Telenet Retail.

3. RESPECT

Tous les travailleurs sont responsables du respect de la présente politique et de toutes les règles de concurrence applicables. Les exigences de cette politique ne sont pas des recommandations et sont impératives. Vous devez vous assurer de les comprendre et de pouvoir vous y conformer. Tout manquement répété à des règles et lignes directrices essentielles sera signalé à la direction et pourra entrainer des mesures disciplinaires. Chez Telenet, nous disons les choses comme elles sont et si vous suspectez ou venez à connaissance d'un comportement qui selon vous viole la présente politique, vous avez l'obligation de signaler ce comportement inapproprié le plus rapidement possible. Vous pouvez directement signaler la situation à l'équipe Compliance (compliance@telenetgroup.be) et à votre responsable. Vous pouvez aussi utiliser la ligne de lanceurs d'alerte (en cliquant ici), ce qui vous permet de conserver l'anonymat. Sachez qu'il sera très difficile de mener une enquête et peut-être impossible de prendre des mesures correctives si vous restez anonymes.

4. RESUMÉ DES PRINCIPES ESSENTIELS

À faire À ne pas faire ∙ Être prudent lors de l'échange d'informations avec les ∙ Ne pas échanger d'informations commerciales sensibles concurrents, même lors d'évènements informels ou publics. avec les concurrents. ∙ Prévoir un ordre du jour et un procès-verbal lors de réunions ∙ Ne pas conclure d'accord de fixation de prix avec les avec les concurrents. concurrents. ∙ Faire acter les objections à de sujets interdits lors de ∙ Ne pas conclure d'accord de partage de marchés ou de réunions avec les concurrents. clients. ∙ Se demander toujours si un tiers est un concurrent ∙ Ne pas conclure d'accord avec les concurrents sur d'autres (potentiel) de Telenet et contacter le Service Juridique en conditions commerciales. cas de doute. ∙ Ne pas conclure d'accord avec les concurrents sur un ∙ Laisser aux revendeurs, distributeurs et clients de gros leur appel d'offres. liberté de politique commerciale quant aux prix, clients et ∙ Ne pas s'accorder avec les concurrents pour empêcher territoires. l'arrivée sur le marché de nouveaux entrants, fournisseurs ∙ Vérifier à temps avec le Service Juridique si Telenet occupe et clients de gros. une position dominante sur un marché spécifique et si une ∙ Ne pas imposer d'obligations d'exclusivité ou de non- action envisagée est autorisée. concurrence sans l'approbation du Service Juridique. ∙ Ne pas lancer de projet de rachat ou de collaboration durable sans analyse préalable du contrôle des concentrations (voir plus loin) et, le cas échéant, approbation par les autorités de la concurrence.