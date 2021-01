Telenet : RSC Anderlecht et Telenet font avancer le football féminin

Jeudi 14 janvier 2021- Plus que jamais, le RSC Anderlecht joue un rôle de pionnier dans le football féminin. L'équipe des RSCA Women mène actuellement le championnat et elle reste encore invaincue, mais l'ambition du club ne s'arrête pas là. Les plans ambitieux nécessitent des partenaires ambitieux. Telenet se profile comme partenaire principal derrière le projet des RSCA Women.

Le football féminin gagne de plus en plus une place dans le coeur des fans de football du monde entier, une évolution dans laquelle le RSC Anderlecht veut montrer la voie. Les Mauve et Blanc y parviennent en investissant dans une équipe féminine forte dont les ambitions dépassent la compétition nationale. Le club assume également un rôle social, avec des voix fortes, des visages et des ambassadrices qui servent de modèles aux jeunes filles.

Une équipe féminine ambitieuse a besoin d'un partenaire ambitieux. Le RSC Anderlecht est très heureux de présenter Telenet comme le nouveau partenaire principal du football féminin mauve et blanc. Telenet est un partenaire qui a à coeur le football et qui partage la croyance en la puissance sociale et sportive des RSCA Women. En collaboration avec le club, ils se concentreront sur un certain nombre d'initiatives visant à accroître l'inclusion et la diversité des filles dans le football à Bruxelles.

La collaboration entre le RSC Anderlecht et Telenet durera au moins trois saisons. La collaboration sera officiellement lancée aujourd'hui avec la gagnante du Soulier d'Or, Tessa Wullaert / Tine De Caigny. Les nouveaux maillots seront portés pour la première fois samedi lors d'un match d'entraînement contre l'AFC Ajax.



Jos Donvil, CEO RSC Anderlecht :

'C'est un redémarrage formidable pour l'ensemble du projet. Un projet qui veut aller bien au-delà des limites du football, en particulier pour les filles de Bruxelles et des environs. Avec Telenet, nous nous engageons à faire connaître encore plus le football féminin en Belgique'.

John Porter, CEO Telenet :

'Nous sommes particulièrement fiers de démarrer ce partenariat avec le RSCA et d'ainsi accompagner la popularité croissante du football féminin, dont le club est l'une des figures de proue en Belgique. La diversité et l'égalité des chances sont des valeurs que nous mettons au premier plan chez Telenet, pas uniquement au sein de notre entreprise mais également dans tous les projets que nous soutenons au quotidien. Nous sommes convaincus que le sport est un excellent vecteur en lamatière. Et puisque nous cherchons à nous faire davantage connaître des Bruxellois, nous associer avec le RSCA est pour nous la combinaison parfaite.'



Contact RSCA

Sophie M'Sallem (sophie.msallem@rscanderlecht.be) - ‭+32 492 82 67 07‬

Contact Telenet

Coralie Miserque ( coralie.miserque@telenetgroup.be ) - +32 2 300 45 45