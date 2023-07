L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Information privilégiée.

Malines, le 25 juillet 2023 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles : TNET) publie ses résultats consolidés (non audités) pour les six mois se terminant au 30 juin 2023. Les résultats sont conformes aux International Financial Reporting Standards tels qu'approuvés par l'Union européenne ('EU IFRS').

FAITS MARQUANTS

Performance opérationnelle médiocre au deuxième trimestre 2023, fruit de l'impact combiné (i) de la révision tarifaire de juin 2023, (ii) des problèmes temporaires liés au système informatique en raison de la migration des clients vers notre nouvelle plateforme informatique, (iii) d'un environnement concurrentiel globalement intense et (iv) de l'arrêt temporaire de certaines de nos campagnes de marketing. En conséquence, nos bases d'abonnés pour l'Internet haut débit et la téléphonie mobile en postpayé ont reculé de 5.000 et 5.400 abonnés nettes, respectivement. Notre base d'abonnés pour la télévision câblée et la téléphonie fixe a continué à fléchir, principalement en raison des tendances macroéconomiques et de l'évolution des préférences des consommateurs.

Poursuite de la croissance des FMC, atteignant 839.900 abonnés FMC au 30 juin 2023, soit une embellie de 6 % en glissement annuel, avec l'acquisition de 5.500 nouveaux abonnés FMC nets au deuxième trimestre 2023.

Chiffre d'affaires de 1.406,9 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 9 % et de 2 % en glissement annuel sur une base déclarée et rebasée(1), respectivement, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires des abonnements et des services aux entreprises. La croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023 s'est légèrement tassée par rapport au premier trimestre en raison d'une contribution plus faible de notre franchise média. Chiffre d'affaires à la hausse de 9 % et de 1 % sur une base déclarée et rebasée, respectivement, pour atteindre 704,1 millions d'euros.

Au premier semestre 2023, nous avons subi une perte nette de 12,0 millions d'euros, soit un recul important par rapport à la même période de l'année dernière où notre bénéfice net de 793,4 millions d'euros avait été favorablement impacté par le gain lié à la vente de notre activité d'infrastructure mobile à DigitalBridge en juin de l'année dernière.

L'Adjusted EBITDA(2) du premier semestre 2023 s'élève à 677,0 millions d'euros, en hausse de 1 % en glissement annuel et globalement stable sur une base déclarée et rebasée, respectivement. Notre Adjusted EBITDA au premier semestre et au deuxième trimestre 2023 inclut un effet favorable de 10,5 millions d'euros sur nos coûts provenant du règlement de certaines provisions pour coûts d'exploitation, comme envisagé dans nos prévisions. Ces dernières ont également eu un impact favorable sur la performance de notre Adjusted EBITDA au deuxième trimestre 2023, en augmentation de 4 % sur une base déclarée et rebasée, à 357,4 millions d'euros.

Adjusted EBITDAaL(2) de 619,1 millions d'euros au premier semestre 2023, en progression de 1 % et 3 % en glissement annuel sur une base déclarée et rebasée, respectivement (deuxième trimestre 2023: 337,3 millions d'euros, en hausse de 7 % et 9 % sur une base déclarée et rebasée, respectivement). Cela reflète des facteurs identiques à ceux qui ont affecté notre Adjusted EBITDA au premier semestre, ainsi qu'une baisse des intérêts sur le contrat de location de Fluvius, suite à la transaction Wyre.

​

Dépenses d'investissement à imputer(3) de 356,7 millions d'euros au premier semestre 2023 (deuxième trimestre 2023: 168,2 millions d'euros). Si l'on exclut la comptabilisation de certains droits de retransmission de matches de football et de certains impacts d'acquisitions de capital liés à des contrats de location, conformément à nos prévisions, nos dépenses d'investissement à imputer atteignent 342,2 millions d'euros (deuxième trimestre 2023: 166,3 millions d'euros), soit environ 24 % du chiffre d'affaires (deuxième trimestre 2023: environ 24% du chiffre d'affaires). Par rapport à l'année dernière, l'intensité de nos dépenses a augmenté suite à un accroissement des investissements dans la 5G et la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH).

Adjusted EBITDA diminué des acquisitions d'immobilisations corporelles(4) de 334,8 millions d'euros pour le premier semestre 2023, -11 % en glissement annuel en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement (deuxième trimestre 2023 : 191,1 millions d'euros, en hausse de 2 % en glissement annuel).

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation, trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement et trésorerie nette utilisée pour les activités de financement de 474,5 millions d'euros, 297,2 millions d'euros et 224,6 millions d'euros, respectivement, au premier semestre 2023. Flux de trésorerie disponible ajusté(5) de 102,5 millions d'euros au premier semestre 2023, soit -39% en glissement annuel en raison de (i) l'augmentation de 17 % des dépenses d'investissement en espèces en raison de l'intensité accrue de nos dépenses, comme mentionné ci-dessus, (ii) une tendance négative de notre fonds de roulement, (iii) des paiements plus élevés pour les intérêts en espèces et les dérivés en espèces par rapport au premier semestre de l'année dernière et (iv) une contribution inférieure de 4,2 millions d'euros de notre programme de financement par le fournisseur par rapport au premier semestre de l'année dernière, compte tenu de l'échelonnement de certains de nos paiements. Conformément à nos perspectives pour l'exercice 2023, nous nous attendons à ce que la tendance de notre flux de trésorerie disponible ajusté s'améliore de manière significative au second semestre, confirmant ainsi notre objectif annuel d'environ 250 millions d'euros.

Profil de dette et de liquidité robuste caractérisé par (i) l'absence d'échéances de dette jusqu'en mars 2028, (ii) une maturité moyenne pondérée de 5,0 ans, (iii) un profil de dette entièrement couvert avec un coût moyen pondéré de la dette (y compris les couvertures) d'environ 3,0 % (voir section 2.8), (iv) un accès total à 645,0 millions d'euros de liquidités non utilisées dans le cadre de nos facilités de crédit renouvelables, ce qui représente une augmentation nette de 90,0 millions d'euros par rapport au 31 mars 2023 et (v) 1.017,1 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 30 juin 2023.

Après la période d'acceptation initiale de l'offre publique d'achat volontaire et conditionnelle de Liberty Global sur Telenet, Liberty Global augmentera sa participation dans Telenet à hauteur de 93,23 %, y compris les actions propres de Telenet. Liberty Global rouvrira son offre le 24 août 2023. Pour plus de détails, référez-vous à la section 3.3 Événements survenus après la date du bilan.