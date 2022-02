Telenet : Résultats annuels 2021

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Information privilégiée.

Poursuite de la mise en œuvre de notre politique de rémunération des actionnaires et de notre cadre de ratio de levier avec un dividende complémentaire brut de 1,375 € par action proposé par le conseil d'administration à l'AGA d'avril 2022, et programme de rachat d'actions réalisé à environ 76%.

En réalisant des résultats opérationnels et financiers solides en 2021, nous avons respecté sur tous les critères notre tableau prévisionnel pour l'exercice 2021 et nos prévisions à moyen terme sur la période 2018-2021.

Malines, le 10 février 2022- Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles : TNET) publie ses résultats consolidés (non audités) pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2021. Les résultats sont conformes aux International Financial Reporting Standards tels qu'approuvés par l'Union européenne ('EU IFRS').

FAITS MARQUANTS

Des discussions constructives sont en cours avec Fluvius sur le réseau de données du futur en Flandre et nous restons confiants quant à notre capacité à signer un accord juridique contraignant au printemps, comme indiqué précédemment. En outre, nous avons bien progressé dans l'examen stratégique de notre activité de tours de téléphonie mobile, ce qui inclut une évaluation préliminaire du marché que nous espérons finaliser vers la fin du premier trimestre.

À nouveau de solides performances opérationnelles au 4e trimestre 2021 avec une augmentation du gain net de nouveaux clients FMC grâce à nos forfaits « ONE(Up) » (+36.500) et une solide croissance nette du nombre de nouveaux abonnés ayant souscrit à nos offres pour l'internet haut débit, la télévision premium et la téléphonie mobile en postpayé de 6.100, 2.300 et 13.400 respectivement.

L'ARPU mensuel fixe par relation client a atteint 59,1 € pour l'exercice 2021, soit une hausse de 1% en glissement annuel grâce à une part plus importante de clients haut débit et multi-play dans notre mix client global et à l'avantage de certaines révisions tarifaires, ceci étant en partie contrebalancé par une plus grande proportion des revenus attribuée à la téléphonie mobile dans le cadre de nos packs FMC ONE(Up) lancés récemment par rapport à nos anciens packs.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 a atteint 2.595,8 millions € grâce à la hausse des revenus d'abonnement. Après avoir réalisé une croissance de 1% en glissement annuel, à la fois en base rapportée et remaniée(1), nous avons réussi à inverser l'évolution négative de notre chiffre d'affaires, conformément à nos prévisions pour l'exercice 2021. Chiffre d'affaires globalement stable au 4e trimestre 2021 par rapport au 4e trimestre de l'année précédente, à la fois en base rapportée et remaniée, pour atteindre 666,9 millions € grâce aux mêmes facteurs que ceux mentionnés ci-dessus.

Bénéfice net de 393,6 millions € sur l'exercice 2021 (T4 2021 : 91,9 millions €), en hausse de 16% en glissement annuel, reflétant une baisse significative des charges financières nettes et une augmentation de 1% du bénéfice d'exploitation, ceci étant en partie contrebalancé par une hausse de la charge d'impôt sur le résultat et une dépréciation de 12,2 millions € au 4e trimestre sur notre investissement dans le câblo-opérateur luxembourgeois Eltrona.

Adjusted EBITDA(2) de 1.367,5 millions € sur l'exercice 2021, en baisse de 1% en glissement annuel, ceci incluant des modifications dans les résultats comptables IFRS de certains coûts liés au contenu pour les packs de divertissement premium et les droits de retransmission du football belge en raison de changements liés aux contrats sous-jacents à compter du 3e trimestre 2020. Sur une base remaniée, notre Adjusted EBITDA pour l'exercice 2021 a augmenté de près de 2% en glissement annuel, conformément à nos prévisions pour l'exercice 2021. Ce résultat est dû à une saine croissance organique du chiffre d'affaires et à des charges d'exploitation stables sur la période. Adjusted EBITDA de 340,4 millions € au 4e trimestre 2021, soit +1% en glissement annuel à la fois en base rapportée et remaniée, ceci reflétant la baisse des coûts directs et des frais de vente et de marketing qui a plus que compensé les augmentations dans les autres postes de coûts.

Dépenses d'investissement à imputer(3) de 635,6 millions € sur l'exercice 2021 (T4 2021 : 218,4 millions €), ce qui représente une hausse de 6% par rapport à l'exercice précédent et environ 25% du chiffre d'affaires. Si l'on exclut la comptabilisation de (i) certains droits de retransmission du football, (ii) la prolongation temporaire des licences du spectre mobile 2G et 3G et (iii) certaines acquisitions d'immobilisations liées aux contrats de location, nos dépenses d'investissement à imputer sur l'exercice 2021 s'élevaient à 542,8 millions €, soit environ 21% du chiffre d'affaires.

Adjusted EBITDA diminué des acquisitions d'immobilisations corporelles (auparavant 'Flux de trésorerie opérationnel disponible')(4) de 824,7 millions € en 2021 (T4 2021 : 181,4 millions €), soit -2% en glissement annuel grâce, principalement, à une hausse légère des investissements. Sur une base remaniée et en excluant la comptabilisation des droits de diffusion du football et des licences du spectre mobile, ainsi que l'impact de certaines acquisitions d'immobilisations liées aux contrats de location sur nos dépenses d'investissement à imputer, l'Adjusted EBITDA diminué des acquisitions d'immobilisations corporelles pour l'exercice 2021 est stable en glissement annuel, conformément à nos prévisions pour l'exercice 2021, si bien que nous réalisons un TCAC de 6,9% sur la période 2018-2021.

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, affectés aux activités d'investissement et affectés aux activités de financement de 1.029,6 millions €, 497,6 millions € et 474,5 millions € respectivement pour l'exercice 2021. Flux de trésorerie disponible ajusté(5) de l'exercice 2021 conforme aux prévisions, soit 1,2 millions € de plus que le milieu de notre fourchette de 420,0 à 440,0 millions d'euros, en hausse de 4% en glissement annuel sur la même base, ceci grâce à la baisse des impôts payés en espèces et des charges d'intérêts en espèces, contrebalancée en partie par une diminution de notre programme de financement par le fournisseur. Flux de trésorerie disponible ajusté de 103,3 millions € au 4e trimestre 2021 comme annoncé sur base de notre définition révisée (voire 2. Faits marquants financiers), reflétant une diminution de notre programme de financement par le fournisseur en raison de la saisonnalité des paiements sous-jacents.

En 2022, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires et de l'Adjusted EBITDA(a) d'environ 1% en glissement annuel, ceci compensant l'augmentation des frais de personnel et des frais d'exploitation du réseau par une maîtrise des coûts permanente. Nous continuerons à investir pour la croissance en 2022. Si l'on inclut les investissements dans la 5G et la fibre avancée, comme indiqué plus en détail dans la section Perspectives, nous prévoyons des dépenses d'investissement à imputer de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires(b). Avec pour objectif un flux de trésorerie disponible ajusté(a,c) stable en 2021, nous serons en mesure d'absorber largement l'impact négatif de la hausse des investissements sur notre flux de trésorerie disponible ajusté, tout en couvrant largement notre dividende plancher annuel.