Telenet : Tom Discart nouveau Vice-président Sales chez Telenet Business

Malines, le 17 janvier 2022. Aujourd'hui, Tom Discart est désigné comme nouveau Vice-président Sales chez Telenet Business. Telenet Business se concentre sur les services de médias, de télécommunications et en ICT pour les PME's et les grandes entreprises en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. À partir de maintenant, tous les départements Sales de Telenet Business seront sous sa responsabilité. Tom Discart succède à Geert Degezelle qui, depuis le 1er septembre 2021, a été nommé en tant qu'Executive Vice-président Telenet Business (cf. communiqué de presse du 26 août 2021).

Tom Discart (42 ans) a passé le gros de sa carrière chez Proximus. Au total, il y a travaillé pendant 16 ans. Il a occupé divers postes et rôles dans le domaine des ventes, de l'externalisation des TIC et de l'innovation. Au cours des 15 derniers mois, il a été étroitement impliqué dans le développement et la mise en œuvre de Banx et Beats, deux nouvelles initiatives résultant d'un partenariat structurel entre Proximus et Belfius.

Il attache lui-même une grande importance à l'apprentissage tout au long de la vie. Depuis des années, il est fasciné par tout ce qui a trait à la croissance, à la digitalisation et à la technologie. Il a récemment terminé avec succès un Executive MBA à la Vlerick Business School, où il a également eu l'occasion d'étudier à la School of Management de l'Université de San Francisco et à l'Université Fudan de Shanghai.

Geert Degezelle, Executive Vice-président Telenet Business est ravi de l'arrivée de Tom Discart. « Tom a derrière lui une longue carrière dans des fonctions de vente et de gestion, tant dans des départements axés sur les consommateurs que dans des départements axés sur les entreprises. Je connais Tom depuis plusieurs années et je sais qu'il a toujours été très proche de ses clients. C'est précisément cette touche humaine et personnelle qui est capitale pour Telenet Business et qui représentera une valeur ajoutée pour notre entreprise. Tom dispose également d'une bonne compréhension stratégique des marchés complexes. Il est maintenant à la tête d'une équipe de 180 collaborateurs. Nous sommes très contents que Tom vienne renforcer Telenet et je lui souhaite beaucoup de succès. »

Tom Discart aime le ski, le kite surf et le vélo, de préférence dans des endroits idylliques du monde entier.