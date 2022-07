Telenet : et Fluvius ont conclu un accord contraignant pour s'associer sur le « réseau de données du futur »

Les informations ci-jointes sont des informations réglementées telles que définies dans l'Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Informations privilégiées.

Malines, le 19 juillet 2022 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » - TNET sur Euronext Brussels) et Fluvius System Operator (« Fluvius ») ont conclu un accord contraignant pour franchir ensemble l'étape suivante dans la réalisation du « réseau de données du futur ». L'ambition des deux sociétés est de fournir à terme des vitesses de 10 Gbps sur la totalité de leur couverture géographique, ce pour quoi il existe une feuille de route claire. Comme annoncé en octobre de l'an dernier, les deux sociétés vont constituer une nouvelle société d'infrastructure indépendante autofinancée (appelée provisoirement « NetCo »), dans laquelle Telenet détiendra une participation de 66,8% et Fluvius 33,2%. En combinant les actifs des réseaux fixes des deux sociétés, NetCo investira dans l'évolution progressive de leur infrastructure actuelle de réseau hybride fibre coaxial («HFC») vers un réseau Fiber-To-The-Home («FTTH»), avec l'objectif d'atteindre 78% de leur couverture géographique combinée en Flandre d'ici 2038 , que ce soit par une infrastructure propre et/ou d'une collaboration potentielle avec des partenaires externes. La partie du réseau détenue par Telenet à Bruxelles et en Wallonie sera également incluse dans NetCo et fera partie de ses investissements. L'investissement estimé allant jusqu'au maximum 2 milliards €[1] sera financé par les flux de trésorerie de NetCo, ainsi que par des facilités de financement intragroupe supplémentaires et ne nécessitera donc aucun financement externe additionnel. La majeure partie de l'investissement sera au cours des huit prochaines années. NetCo se concentrera également sur la mise à niveau du réseau HFC existant via la technologie DOCSIS dans les zones où la FTTH ne sera pas déployée. Ainsi, tous les habitants de Flandre ​ continueront à bénéficier de la connexion Internet la plus rapide et le plus fiable.

Augmentation toujours plus rapide du trafic de données

L'utilisation de l'Internet s'intensifie, les applications numériques ne cessent de se développer et les exigences en matière de vitesse et de stabilité des réseaux de données ne cessent d'augmenter. La consommation de données par connexion Internet fixe à haut débit a augmenté en moyenne de 239 gigabites (GB) par mois, soit plus du double d'il y a trois ans2.

Grâce aux investissements réalisés de manière continue au cours des dernières décennies, Telenet offre déjà aujourd'hui une connectivité avec des vitesses de l'ordre du gigabit sur la totalité de son réseau. Ces investissements ont été réalisés tant sur le réseau propre de Telenet que sur la partie du réseau que Telenet loue à Fluvius en vertu d'un contrat de bail emphytéotique sur environ un tiers du territoire de la Flandre. ​ Pour conserver cette position de leader, Fluvius et Telenet entendent désormais intensifier leur coopération via NetCo, une nouvelle société qui déploiera, exploitera, entretiendra et modernisera le réseau de données du futur.

Investir intelligemment dans un réseau ouvert

Telenet et Fluvius apporteront leur réseau hybride fibre optique-coaxial et leurs actifs en fibre optique existants dans NetCo. Fluvius apportera également le bail emphytéotique susmentionné, qui sera annulé dès que cette transaction est terminée. Telenet détiendra 66,8 % de NetCo et consolidera donc NetCo dans ses chiffres financiers. Fluvius détiendra les 33,2% restants. Comme annoncé en octobre de l'année dernière, les deux actionnaires de NetCo restent ouverts à la possibilité d'attirer de nouveaux partenaires stratégiques et/ou financiers et, compte tenu de ses fondamentaux solides, NetCo est bien positionnée pour ce faire.

La nouvelle société devrait être opérationnelle début 2023. Telenet et Fluvius sont en pourparlers constructifs avec les autorités de la concurrence concernant ladite transaction. Le CEO de NetCo sera désigné par le conseil d'administration de NetCo. Au démarrage, environ 170 employés actuels de Telenet seront transférés à NetCo, qui vise également à embaucher 50 personnes supplémentaires. Fluvius ne transfèrera pas de personnel, mais assurera une transition en douceur des activités concernées. Ses employés chargés actuellement des activités télécom assureront d'autres tâches au sein de Fluvius dans le futur dans le cadre des enjeux de la transition énergétique.

NetCo continuera d'investir dans la mise à niveau du réseau HFC actuel. En parallèle, elle ambitionne de couvrir 78% de la Flandre en FTTH d'ici 2038, en investissant jusqu'au maximum 2 milliards €3. NetCo poursuivra activement des opportunités d'optimiser davantage son plan de déploiement de réseau et les CAPEX associés par le biais d'une combinaison d'une infrastructure propre et/ou d'une collaboration potentielle avec des partenaires externes. Plus de 50 % des foyers dans la couverture géographique de NetCo tireront un avantage économique à être couverts par la FTTH avec un coût estimé par foyer de 650 €3. Ceci se traduit par un rendement attractif compte tenu du taux de pénétration de NetCo, le meilleur du marché. La plus grande partie de l'investissement sera effectuée au cours des huit prochaines années. Cela sera réalisé grâce à la combinaison d'une infrastructure propre et/ou d'une collaboration avec des partenaires de la manière la plus efficace possible et au coût sociétal le plus bas. La couverture réseau de Telenet dans certaines parties de Bruxelles et de Wallonie sera également incluse dans NetCo et ses investissements.

NetCo exploitera un réseau ouvert et fournira un accès non-discriminatoire à celui-ci : Telenet et ​ d'autres opérateurs bénéficieront d'un accès au réseau sur la base d'accords de gros (« wholesale »). Grâce à une base de clients wholesale robuste avec un taux de pénétration du réseau leader du marché de près de 60 % dès le départ, et aux revenus afférents aux activités wholesale, NetCo générera des revenus dès le premier jour. En complément de ces flux de trésorerie, NetCo pourra également compter sur des facilités de financement intragroupe, éliminant ainsi le besoin de financement externe supplémentaire. NetCo disposera d'un effet de levier total net (défini comme la dette totale nette divisée par l'Adjusted EBITDA, annualisé des deux derniers trimestres) proche de 5,0x à compter de sa constitution, ce qui se traduit par environ 2,4 milliards €.

L'ambition de NetCo est de fournir à terme des vitesses de 10 Gbps sur la totalité de sa couverture géographique, ce pour quoi il existe une feuille de route claire. ​ Pour les clients de Telenet, cela signifie que le réseau qu'ils utilisent actuellement restera en bonne position pour répondre à leur mode de vie numérique. De cette manière, tous les clients business et résidentiels de Telenet pourront compter à l'avenir sur des réseaux de données ultra-rapides et fiables. Fluvius et Telenet veulent ainsi réduire au maximum le risque de fracture numérique.

« Ce partenariat marque le début de notre nouveau cycle d'investissement et garantira que nos réseaux de pointe gardent une longueur d'avance : rappelez-vous que nous fournissons déjà aujourd'hui des vitesses d'1 Gbps sur la totalité de notre couverture géographique à tous nos clients », souligne John Porter, CEO de Telenet. « En utilisant un mélange de HFC et de fibre, nous disposons d'une feuille de route claire et concertée pour offrir des vitesses de 10 Gbps à tous nos clients. Avec Fluvius comme partenaire solide, nous continuerons à améliorer l'infrastructure HFC et à mettre en œuvre la nouvelle technologie de la fibre, principalement dans les dernières parties de notre réseau, de la rue aux habitations. Cela garantit que nos clients continueront à profiter de la meilleure expérience réseau, leur offrant une tranquillité d'esprit, puisque nous faisons les bons choix technologiques en termes de connectivité fixe, mobile et à domicile. Nous sommes réputés pour cela et nous continuerons à l'être.»« Chez Fluvius, nous sommes très heureux que ce partenariat avec Telenet nous permette de préparer la Flandre à la vie numérique de demain. Le réseau de données du futur évitera une nouvelle fracture numérique et garantira que toutes les familles et entreprises flamandes pourront compter sur des connexions de données ultrarapides dans le monde de demain. Nous voulons réaliser un réseau ouvert et non discriminatoire au moindre coût social possible. », souligne Frank Vanbrabant, CEO de Fluvius.



​

1 Hors dépenses en capital de résiliation

2 Source : IBPT, 13 juin 2022 - Niveau record des investissements sur le marché des télécoms

3 Hors dépenses en capital de résiliation.

A propos de Telenet - En tant que fournisseur belge de services de divertissement et de télécommunications, Telenet Group est constamment à la recherche de l'excellence pour ses clients au sein du monde numérique. Sous la marque Telenet, l'entreprise fournit des services de télévision numérique, d'Internet à haut débit et de téléphonies fixe et mobile, destinés au segment résidentiel en Flandre et à Bruxelles. Telenet Group offre également des services de téléphonie mobile sous la marque BASE en Belgique. Le département Telenet Business propose quant à lui des solutions de connectivité, d'hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et luxembourgeois. Plus de 3.000 collaborateurs ont un objectif commun : rendre la vie et le travail plus faciles et plus agréables. Telenet Group fait partie de Telenet Group Holding SA et est coté sur Euronext Bruxelles sous le symbole boursier TNET. Vous obtiendrez des informations complémentaires en surfant sur www.telenet.be. Liberty Global - l'une des entreprises leaders au niveau mondial de la vidéo convergente, de l'Internet haut débit et de la communication - innove et donne les moyens à ses clients dans six pays européens de tirer le meilleur parti de la révolution numérique. Liberty Global détient une participation directe de 58,9 % des actions de Telenet Group Holding SA (hors actions propres détenues de temps à autre par cette dernière).

A propos de Fluvius - Fluvius est le gestionnaire de réseau responsable de l'installation, de la gestion et de l'entretien de réseaux de distribution pour l'électricité, le gaz naturel, les égouts, la câblodistribution et la chaleur. Fluvius gère également le réseau d'éclairage public communal. Au total, l'entreprise gère 230.000 kilomètres de conduites utilitaires et 7 millions de raccordements. Fluvius est active dans les 300 villes et communes flamandes.

