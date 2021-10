Telenet : et Willemen Groep s'associent pour proposer une solution locative globale

Telenet et le groupe de construction Willemen Groep unissent leurs forces pour développer, via une nouvelle joint-venture, un concept résidentiel offrant une prise en charge maximale sur le marché locatif belge. Le nouveau concept offrira aux locataires une solution résidentielle globale pour un montant mensuel fixe. En plus des services de base inclus, tels que gaz, électricité, eau et internet, les locataires peuvent également souscrire, s'ils le souhaitent, à des services supplémentaires tels qu'une aide au nettoyage et au repassage, un service de blanchisserie, des voitures et vélos partagés, un abonnement floral ou photo, etc.

Prise en charge maximale

Plus besoin de vous soucier des relevés de compteur, des factures ou des divers abonnements que vous devez normalement gérer vous-même. Par le biais d'une joint-venture, Telenet et Willemen Groep veulent offrir aux locataires un concept résidentiel offrant une prise en charge maximale. Concrètement, vous ne recevez pas seulement les clés de votre appartement pris en location, puisque les services de base et les services publics tels qu'eau, électricité et télécommunications sont également gérés pour vous. De plus, vous choisissez les services supplémentaires que vous souhaitez, tels qu'une aide au nettoyage et au repassage, un abonnement floral ou à une box-repas, un abonnement à un service de voitures, trottinettes ou vélos partagés, etc. Au lieu de gérer vous-même des dizaines de services différents, toute l'administration est centralisée via la joint-venture. Ce concept global s'adresse en premier lieu aux groupes cibles qui recherchent spécifiquement un logement confortable, un délai de préavis rapide et une prise en charge maximale, comme les expats ou les jeunes travailleurs.

: « Le marché du logement évolue rapidement. Le marché locatif, en particulier, connaît une forte professionnalisation, la location étant de plus en plus souvent associée à un package de différents services. Avec cette joint-venture, nous voulons répondre à cette tendance. Ce faisant, nous ne nous concentrons d'ailleurs pas uniquement sur nos propres développements immobiliers, mais envisageons aussi explicitement des collaborations avec d'autres fournisseurs de biens immobiliers. Telenet est pour nous le partenaire idéal afin de nous aider à donner forme à ce concept résidentiel innovant. De plus, cette collaboration s'inscrit dans le droit fil de notre propre ambition d'être non seulement un partenaire de construction, mais aussi un fournisseur de solutions résidentielles globales. »« La stratégie de Telenet consiste depuis longtemps déjà à miser sur les partenariats. À cet égard, nous recherchons des collaborations permettant d'offrir des services innovants qui ne font pas nécessairement partie de notre cœur de métier, mais avec lesquels nous voulons également pénétrer d'autres marchés. Ainsi, en matière de divertissement, The Park est par exemple un véritable succès. Nous nous concentrons de plus en plus sur l'établissement de tels partenariats. Une collaboration plus étroite avec d'autres acteurs du marché et acteurs dans notre domaine d'intérêt nous permet de poursuivre notre croissance de manière durable, de continuer à développer des technologies d'avenir et de créer un impact social. Avec la connectivité et la télévision, Telenet a de l'expérience en matière de fourniture de services au domicile du client. Nous constatons que des solutions globales peuvent être intéressantes pour certains groupes cibles. En collaboration avec Willemen Groep, nous voulons continuer à explorer et développer le potentiel de cette tendance. »

Dans les mois à venir, la joint-venture testera son modèle commercial sur le marché de la location existant. L'objectif est de rendre la formule de location aussi flexible que possible, par exemple avec des délais de préavis courts et un choix de différents packages de services de base et complémentaires. La joint-venture souhaite ainsi développer un vaste écosystème avec différents partenaires, chacun ayant sa propre expertise dans la fourniture de services, abonnements ou biens immobiliers spécifiques.

La joint-venture sera une société indépendante dotée d'un conseil d'administration indépendant, pour laquelle un nom et un CEO devront être trouvés dans les mois à venir. Le lancement est encore soumis à l'approbation des autorités européennes de la concurrence.

Plus d'info:

Telenet

Coralie Miserque

porte parole

02 300 45 45

press@telenetgroup.be

Willemen

Alexander Laquiere

Stratégie & Innovation

+32 486 645 303

Alexander.Laquiere@Willemen.be

À PROPOS DE WILLEMEN GROEP

Au sein du Willemen Groep, 2300 collaborateurs œuvrent chaque jour à un monde meilleur. Qu'il s'agisse d'un projet de construction durable ou d'un projet d'infrastructure, de la conception à la maintenance en passant par la construction et le financement, les entreprises de ce groupe sont un partenaire solide. Leur complémentarité leur permet d'accomplir ensemble les missions les plus complexes. En tant sa qualité d'entrepreneur, le Willemen Groep se présente comme un partenaire qui configure, optimise et réalise le projet en équipe, à la satisfaction générale. Pour ce faire, ils misent pleinement sur l'innovation et la numérisation. www.willemen.be