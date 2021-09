Telenet : étend son programme Internet de base pour les familles vulnérables avec les Entrepreneurs pour une Belgique Solidaire

Un an jour pour jour après le lancement de son projet pilote « Essential Internet », Telenet passe à la vitesse supérieure avec son programme Internet de base destiné aux familles vulnérables et aux personnes seules. Par l'intermédiaire d'organisations sociales telles que les CPAS, les associations de lutte contre la pauvreté et les associations qui s'engagent en faveur de l'inclusion numérique, Telenet a proposé l'Internet de base à des groupes cibles vulnérables au prix de 5 euros par mois via divers projets tests en Flandre. Telenet étend désormais son offre et envisage de mettre en place des projets pilotes dans le sud du pays. Parce que l'inclusion numérique ne se limite pas à l'accès à l'Internet, Telenet collabore avec les Entrepreneurs pour une Belgique Solidaire (OVWB) pour collecter des ordinateurs portables de seconde main encore utilisables, les remettre en ordre et les distribuer via des organisations de lutte contre la pauvreté en Flandre et à Bruxelles. Plusieurs communes wallonnes récemment touchées par les inondations recevront également des ordinateurs portables. La ministre fédérale des Télécommunications, Petra De Sutter, a octroyé 500 000 euros pour le projet, tandis que Telenet financera l'autre moitié.

Chercher des informations en ligne, faire ses devoirs, chercher du travail ou rester en contact virtuel avec ses amis et sa famille : cela semble être d'une parfaite normalité aujourd'hui, mais pour 10 % des ménages belges, ce n'est pas le cas. Ils n'ont toujours pas accès à Internet chez eux, selon un baromètre de l'inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin (juin 2020). À cela s'est ajouté le COVID-19, qui a accentué la fracture numérique au sein de notre société. Car si la crise du coronavirus nous a obligés à passer à la vitesse supérieure en matière de numérique, certains groupes ont tout simplement été mis à l'écart de la société.

Une évaluation approfondie

C'est la raison pour laquelle Telenet a lancé « Telenet Essential Internet » il y a tout juste un an. Le programme aide les familles vulnérables et les personnes seules qui n'ont pas d'accès à Internet ou un accès très limité à profiter de l'Internet de base pour un tarif fixe de 5 euros par mois. Les demandes se font par l'intermédiaire d'organisations sociales telles que les CPAS, les associations de lutte contre la pauvreté et les associations qui s'engagent en faveur de l'inclusion numérique. Telenet a lancé le programme en octobre 2020 en tant que projet pilote en collaboration avec le CPAS et les organisations de la société civile locale à Malines et à Gand. En collaboration avec les différents partenaires, elle souhaitait procéder à une évaluation approfondie afin de pouvoir la déployer à plus grande échelle en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie lors d'une phase ultérieure.

FIVE et TEN

Les groupes cibles vulnérables ont beau avoir moins de ressources financières, cela ne signifie pas qu'ils ont moins de besoins en matière d'Internet. La solution actuelle à 5 euros par mois avec une vitesse de téléchargement de 5 mbps et un volume de 20 Go n'est donc pertinente que pour un groupe limité. Elle est idéale pour les personnes seules et les familles qui ne disposent pas de l'Internet aujourd'hui et qui souhaitent l'utiliser de manière limitée, par exemple pour suivre des cours en ligne, faire des devoirs, envoyer des e-mails, rechercher des informations, tenir des dossiers administratifs ou garder le contact avec leurs amis et leur famille via les réseaux sociaux. Mais pour les familles ou les étudiants qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube, des séries en streaming ou jouent régulièrement à des jeux vidéo en ligne, l'Internet de base est insuffisant.

C'est pourquoi Telenet augmentera le volume de l'Internet de base à 5 euros par mois à 50 GB. Par ailleurs, un nouveau produit à 10 euros par mois offrant une vitesse et une capacité plus élevées sera également disponible. Les produits ont été baptisés FIVE et TEN, et Telenet s'engage ainsi à ne jamais augmenter leur prix. L'offre TEN est destinée aux familles vulnérables et aux personnes seules pour lesquelles les abonnements actuels ne sont pas abordables ou constituent une charge trop lourde pour le budget. Pour ceux qui dépassent le forfait, aucuns frais supplémentaires ne seront facturés, mais la vitesse de connexion sera ralentie. Les besoins des utilisateurs seront également évalués en permanence.

FIVE fonctionne via le réseau mobile et se prête donc également à un large déploiement dans le sud du pays. TEN est une solution fonctionnait via le réseau fixe et n'est disponible que dans les régions où Telenet dispose d'un réseau fixe : dans treize des dix-neuf communes bruxelloises (Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Forest, Schaerbeek, Etterbeek, Bruxelles-ville, Molenbeek, Anderlecht, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Josse) et dans la botte du Hainaut pour la Wallonie (Chimay, Couvin, Sivry-Rance, Momignies, Erquelinnes, Beaumont et Froidchappelle).

Le processus de coopération avec les organisations et associations reconnues travaillant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l'e-inclusion a également été automatisé et amélioré. Via une plateforme numérique, ils peuvent facilement trouver plus d'informations et s'inscrire comme partenaire de « Telenet Essential Internet ». Il s'agit des organisations sociales qui informent les clients qui n'ont pas ou peu d'accès à l'Internet chez eux sur Telenet Essential Internet. Ensuite, ils examinent ensemble la formule qui convient le mieux à leur situation personnelle. Les organisations sociales jouent donc un rôle important dans la sélection et l'orientation des utilisateurs finaux.

6 000 familles reçoivent un ordinateur portable

L'inclusion numérique ne s'arrête pas à l'accès à Internet. Car le matériel tel que les ordinateurs portables et le renforcement des compétences numériques de base sont également nécessaires pour permettre l'inclusion des familles vulnérables et des personnes seules dans la société numérique. L'année dernière, l'université de Gand a publié une étude sur la possession de TIC et les difficultés liées aux TIC des personnes vivant dans la pauvreté. Il en ressort que 20,7 % des personnes ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté (< 1 250 euros nets par mois) ne disposent pas d'un ordinateur fixe, d'un ordinateur portable ou d'une tablette car ils sont trop chers. Environ 30 % ont souvent des questions ou rencontrent des problèmes lorsqu'ils utilisent un ordinateur ou un smartphone. Chez les personnes ayant des revenus plus élevés, ce chiffre est d'environ 7 %.

C'est pourquoi Telenet souhaite étendre le programme « Essential Internet » en proposant des ordinateurs portables d'occasion de qualité. À cette fin, l'entreprise collabore avec l'asbl Entrepreneurs pour une Belgique Solidaire (OVWB). Depuis un certain temps déjà, OVWB collecte des ordinateurs portables fonctionnels auprès des familles et des entreprises, les reconditionne et les distribue ensuite via des organisations locales de lutte contre la pauvreté. L'asbl dispose déjà de plus de 200 points de collecte et peut compter sur l'aide de JBC et de Club, entre autres. Au cours des prochains mois, l'asbl prévoit de doubler le nombre de points de collecte avec de nouveaux partenaires.

Sous le slogan « Transformez votre hardware en heartware », Telenet et les Entrepreneurs pour une Belgique Solidaire collecteront 6 000 ordinateurs portables de seconde main dans les différents points de collecte à partir d'octobre. Mais ils s'intéressent également au secteur des entreprises. Telenet en offrira déjà 700 et Telenet Business apportera également son aide par le biais de son réseau pour encourager activement les entreprises à faire don de leurs ordinateurs portables usagés. Les Entrepreneurs pour une Belgique Solidaire feront de même dans son réseau de partenaires et de clients en collaboration avec EuroSys, Cegeka, CoderDojo Belgium et Tech Data. Dès que les ordinateurs portables seront prêts à l'emploi, ils seront distribués aux familles vulnérables en Flandre et à Bruxelles par l'intermédiaire des autorités locales et des associations d'insertion. Plusieurs communes wallonnes récemment touchées par les inondations recevront également des ordinateurs portables.

Dans les mois à venir, Telenet examinera avec quelles organisations elle peut mettre en place des formations dédiées aux compétences numériques de base en Wallonie et à Bruxelles. Le coût total de la collecte, du reconditionnement et de la redistribution des ordinateurs portables et des formations aux compétences numériques de base s'élève à un million d'euros. Telenet investira elle-même 500 000 euros et pourra compter pour l'autre moitié sur le soutien financier de Petra De Sutter, ministre fédérale des Télécommunications.

Grâce au nouvel investissement de Telenet et aux subventions supplémentaires, Telenet Essential Internet pourra passer à la vitesse supérieure. Plus que jamais, la technologie est la clé d'une participation active à la société digitale. C'est par le biais d'actions d'inclusion digitale concrètes et structurelles et grâce à ses solutions de connectivité que Telenet continue à s'engager en tant qu'opérateur pour contribuer efficacement à ce défi social.

Les organisations sociales agréées qui sont intéressées peuvent soumettre une demande ici.

Vous trouverez ici de plus amples informations si vous souhaitez faire don de vos anciens ordinateurs portables

