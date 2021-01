Telenet : lance « Play Sports Open » une nouvelle chaîne sportive gratuite pour tous les clients Telenet TV

La nouvelle chaîne sportive propose une sélection de matchs en direct de la Premier League, de l'Europa League, de l'Eredivisie, du tennis ATP et WTA, du hockey et du basket-ball belges, du cyclo-cross, de la Formule 1 et du MXGP

De nouveaux programmes comme une édition de la « Container Cup » pour les espoirs, le quiz sur l'Euro « le match de la vérité » et des documentaires sur les clubs de football RSC Anderlecht et Royal Antwerp

À partir du 2 février 2021, en exclusivité dans l'offre de base pour tous les clients de Telenet TV sur la chaîne 11

Play Sports Open s'adresse aux amateurs de sport occasionnels, Play Sports reste la solution idéale pour les amateurs de sport qui ne veulent rien manquer

27 janvier 2021 - Àpartir du mardi 2 février, Telenet ajoutera une nouvelle chaîne linéaire à son offre de base. Sur « Play Sports Open », tous les clients Telenet TV trouveront une sélection de matchs de différentes compétitions de Play Sports, avec la Premier League, l'Europa League, l'Eredivisie, le tennis ATP et WTA, le hockey et le basket-ball belges, le cyclo-cross, la Formule 1 et le MXGP. L'offre sera complétée par des programmes et des documentaires propres. Plusieurs nouvelles émissions sportives divertissantes ont été développées spécialement pour la nouvelle chaîne, comme une édition de la « Container Cup » pour les espoirs, un quiz sur l'Euro « le match de la vérité » et des documentaires inédits sur le quotidien des clubs de football RSC Anderlecht et Royal Antwerp. La nouvelle chaîne gratuite s'inscrit dans la stratégie de Telenet visant à toujours sélectionner le meilleur divertissement pour ses clients, tout en leur offrant ce petit plus. Play Sports Open sera lancée le 2 février à 18 heures avec un talk-show d'ouverture, suivi de deux matchs de Premier League. Tous les clients de Telenet TV trouveront Play Sports Open sur la chaîne 11.

L'offre de divertissement la plus large possible pour tous les clients Telenet

Les meilleures émissions de chez nous, les nouvelles séries internationales de renom et les événements sportifs de premier plan : nous voulons les voir et pouvoir en discuter. C'est pourquoi, depuis le lancement de la télévision numérique, Telenet s'efforce de proposer à ses clients le meilleur du divertissement, tout en leur offrant ce petit plus. Dans ce contexte, Telenet propose souvent du contenu gratuit supplémentaire à tous ses clients télévision, comme diverses petites émissions supplémentaires autour des séries populaires De Mol, Love Island et #Likeme et les « Specials » sur Woestijnvis ou FC De Kampioenen. Autres exemples : tous les clients de Telenet ont pu regarder l'émission « Bake off Junior » dans son intégralité en avant-première ; et bénéficient actuellement d'une chaîne Big Brother en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jusqu'à présent, l'accent a surtout été mis sur les émissions de télévision et la fiction. Mais le divertissement, c'est bien sûr aussi le sport. Telenet veut maintenant étendre son offre sportive à un public plus large et lance donc la nouvelle chaîne linéaire « Play Sports Open ».

Dieter Nieuwdorp, responsable marketing chez Telenet : « Chaque année, nous investissons considérablement dans l'acquisition de droits pour des chaînes, des films, des séries et des sports, tant locaux qu'internationaux. La plupart sont proposés via Telenet TV, et sont complétés par des packs optionnels tels que Streamz, Play More et Play Sports. Ceux qui sont moins intéressés par un tel pack peuvent également regarder ultérieurement un grand nombre de films et de séries sur la télévision linéaire. Mais pour le sport, c'est différent, en raison du caractère 'live'. Pourtant, le sport est l'un des sujets dont on parle le plus, qui connecte les gens. Les amateurs de sport peuvent désormais regarder les chaînes linéaires où sont diffusés les grands événements sportifs. Le « fan inconditionnel », celui qui ne veut rien rater, peut, lui, souscrire un abonnement à notre pack complet, Play Sports. Nous permettions déjà occasionnellement à tous nos clients de regarder un match, mais nous avons vu le potentiel d'offrir une sélection limitée, mais attrayante de nos offres sportives d'une manière plus structurelle à tous les clients Telenet TV. Avec Play Sports Open, nous nous adressons aux téléspectateurs qui aiment regarder un match de Premier League ou une course de Formule 1, mais qui ne suivent pas nécessairement toute la compétition. Grâce à des initiatives telles que cette nouvelle chaîne, nous voulons confirmer que Telenet propose indéniablement le meilleur du divertissement et nous offrons à nouveau ce petit plus à tous nos clients. »

Play Sports Open : des programmes sportifs pour les amateurs de sport occasionnels

Play Sports Open proposera une sélection de matchs de la Premier League, de l'Europa League, de l'Eredivisie, du tennis ATP et WTA, du hockey et du basket-ball belges, du cyclo-cross, de la Formule 1 et du MXGP. L'offre de sports en direct sera complétée par des programmes sportifs et des documentaires propres. La maison de production Woestijnvis, par exemple, travaille sur une édition espoirs de la « Container Cup », un quiz sur l'Euro « match de la vérité », et des documentaires sur le quotidien des clubs de football RSC Anderlecht et Royal Antwerp.

La nouvelle chaîne linéaire sera lancée à partir du 2 février 2021 sur la chaîne 11 (l'actuelle chaîne d'information de Telenet) dans l'offre de base de la télévision numérique et dans YUGO chez Telenet. Play Sports Open sera lancée le 2 février à 18 heures parun talk-show d'ouverture, suivi de Studio Live avec les matchs de Premier League Wolverhampton - Arsenal et Man United - Southampton.

La chaîne sera disponible en exclusivité pour tous les clients Telenet TV. Le championnat belge de football, tout comme les championnats italien, espagnol et allemand, resteront réservés aux abonnés de Play Sports et ne seront pas diffusés sur la chaîne en accès libre.



Stefaan Kestens, responsable de Play Sports et de Play Sports Open : « Avec cette chaîne, nous voulons rendre notre offre sportive accessible à un public plus large. Le génie est trop beau pour qu'on passe à côté, comme nous l'avons dit dans notre dernière campagne Play Sports : nous voulons être à la hauteur de cette philosophie pour tous nos clients télévision. Et parce que nous nous adressons aux « amateurs de sport occasionnels », nous voulons aussi leur proposer des émissions qui les intéressent. Autrement dit : pas uniquement des analyses de matchs approfondies, mais aussi des programmes ludiques et amusants pour toute la famille, comme la Container Cup ou un quiz sur le sport. Nous espérons pouvoir proposer environ 8 à 10 émissions par an. »

Play Sports : pour les fans de football belge et ceux qui ne veulent rien manquer de leurs compétitions préférées

Le fan de sport absolu qui veut suivre tous les matchs et des compétitions entières peut bien sûr toujours se tourner vers Play Sports. Avec 6 chaînes Play Sports et 6 chaînes Eleven, une analyse approfondie et l'offre complète de tous les matchs de la Premier League, de l'Europa League, de l'Eredivisie, du tennis ATP et WTA, du hockey et basket-ball belge, du cyclo-cross, de la Formule 1 et du MXGP - ainsi que de la Jupiler Pro League, La Liga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, NBA, NFL et du golf, ce pack reste la solution idéale pour les fans de sport qui ne veulent rien manquer.

