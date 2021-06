Telenet : GOAL ! La fièvre de l'Euro également palpable sur Twitter, Whatsapp et Facebook

Goal de Thorgan Hazard !! Nous sommes nombreux à attraper notre smartphone pour partager nos commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux lors des matchs. C'est la conclusion tirée par Telenet/BASE lors de l'analyse du trafic des données mobiles des quatre derniers matchs des Diables Rouges lors de l'Euro. Et pour preuve que nous vivons à fond les matchs de nos Diables: pendant les 90 minutes de jeu, on observe plutôt un certain calme au niveau de l'utilisation moyenne des réseaux sociaux, mais lors des moments clés des pics soudains se ressentent sur le réseau.

Vu l'absence de grands rassemblements de fans devant écrans géants, nous soutenons principalement les Diables Rouges en ligne. Le trafic de données mobiles lors des quatre derniers matchs des Belges a été environ 25% supérieur à celui d'une soirée normale comparable. Le trafic est ainsi surtout dopé par l'utilisation d'applications de streaming.

Mais ce qui est encore plus frappant c'est la fièvre du Diable sur les réseaux sociaux. Les jours de match, le nombre d'utilisateurs de Messenger, Whatsapp et Twitter est en moyenne 10 % plus élevé dans l'après-midi que les jours « normaux ». Au coup d'envoi, nous avons en moyenne 25% d'utilisateurs en plus. Pendant le match, nous envoyons un peu moins de messages, à moins que la tension augmente. Un but de Lukaku, un arrêt de Courtois ou le clash entre Pepe et Thorgan ? Lors des moments clés, nous souhaitons clairement partager nos émotions instantanément avec nos amis et le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux sur le réseau mobile atteint alors des sommets. Lors du match de nos Diables contre le Portugal, le but de Thorgan a occasionné un pic de 47% sur Whatsapp, 41% sur Twitter et 27% sur Facebook Messenger. Cette tendance est également très visible lors de la mi-temps et après le match, moments lors desquels nous échangeons virtuellement en masse. Ce dimanche soir, en l'espace de quelques minutes juste après la fin du match, le nombre d'utilisateurs a doublé sur WhatsApp, a augmenté de 88% sur Facebook Messenger, et a augmenté de moitié sur Twitter.

Coralie Miserque, porte-parole de Telenet/BASE : «Depuis quelques années, nous regardons de plus en plus souvent la télévision, smartphone en main. Pour pouvoir rechercher rapidement une information ou pour jeter rapidement un coup d'œil sur nos médias sociaux. Lors de grands évènements retransmis en direct, il existe un lien étroit entre ce que nous regardons et les messages que nous échangeons. C'est ce que nous constatons d'ailleurs clairement sur le réseau lors des matchs des Diables Rouges. Outre l'expérience numérique avec les clips vidéo et les statistiques pouvant être consultées en direct, c'est principalement sur les réseaux sociaux que l'on observe les montagnes russes du match. Si rien ne se passe, on laisse son smartphone de côté. Mais dès que cela devient passionnant, on le saisit pour partager immédiatement ses émotions avec ses amis. La plupart des supporters regardent probablement les matchs en petit groupe ou chez eux ; ils ont dès lors plus tendance à saisir leur smartphone pour partager leurs commentaires. »

Les Belges à l'étranger sont aussi de fervents supporters des Diables Rouges. Le trafic de roaming a littéralement explosé hier avec une augmentation de pas moins de 193% comparé au dimanche précédant le début de la compétition. Une tendance déjà visible lors des matchs précédents : lors du match contre la Russie, Telenet/BASE a constaté une augmentation du trafic de roaming de 87 % sur son réseau, et lors du match contre le Danemark et la Finlande, ce trafic a doublé par rapport à un jour normal.

Coralie MiserquePorte parole - Spokesperson, Telenet coralie.miserque@telenetgroup.be

02 300 45 45 Porte parole - Spokesperson, Telenet