Telenet : Résultats premier trimestre 2021

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Information privilégiée.

Malines, 29 avril 2021 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie ses résultats consolidés (non audités) pour la période de trois mois se terminant au le 31 mars 2021. Les résultats sont conformes aux International Financial Reporting Standards tels qu'approuvés par l'Union européenne ('IFRS-UE'').



FAITS MARQUANTS

Maintien d'une solide dynamique commerciale au 1er trimestre 2021 en dépit d'un marché concurrentiel, avec un gain net de 18.700 nouveaux clients FMC ayant souscrit à nos packs 'WIGO', 'YUGO' et 'KLIK', de 9.000 nouveaux RGU en internet haut débit et de 15.300 nouveaux abonnés mobiles en postpayé sur base organique.

L'ARPU mensuel fixe par relation client a atteint 59,8 € au 1er trimestre 2021, soit une hausse de 3 % en glissement annuel, ceci grâce à une part plus importante de clients haut débit et multiple play dans notre mix client global et à l'avantage de certaines révisions tarifaires.

Lancement, en avril 2021, de nos nouvelles offres FMC adaptées 'ONE' et 'ONEup' qui font tomber les barrières entre la consommation de données mobiles et fixes et qui remplacent nos anciens forfaits 'WIGO' et 'YUGO'.

Chiffre d'affaires de 645,9 millions € au 1er trimestre 2021, soit une baisse de 1 % en glissement annuel tant en base rapportée que remaniée(1), ceci reflétant une diminution de 9 % de nos autres produits par rapport à la même période de l'année précédente en raison d'une baisse significative des revenus d'interconnexion suite à la pandémie de Covid-19. Si l'on exclut les autres produits, notre chiffre d'affaires en base remaniée a enregistré une légère hausse d'un peu plus de 1 % en glissement annuel, reflétant une solide croissance de 2 % de nos revenus d'abonnement au câble, partiellement contrebalancée par une baisse des revenus de téléphonie mobile liés à l'utilisation.

Bénéfice net de 112,5 millions € au 1er trimestre 2021, soit une baisse de 27 % en glissement annuel liée à une augmentation significative des charges d'impôt par rapport à la même période de l'année précédente.

Adjusted EBITDA(2) de 334,2 millions € au 1er trimestre 2021, en baisse de 3 % en glissement annuel, ceci incluant des modifications dans les résultats comptables IFRS de certains coûts liés au contenu pour les packs de divertissement premium et les droits de retransmission du football belge en raison de changements liés aux contrats sous-jacents à compter du 3e trimestre 2020. Sur une base remaniée, notre Adjusted EBITDA pour le 1er trimestre 2021 a augmenté de près de 4 % en glissement annuel grâce à une baisse significative des coûts directs, dans la mesure où nos coûts directs du 1er trimestre 2020 reflétaient l'amortissement accéléré des droits de diffusion en raison de la pandémie mondiale de Covid-19.

Dépenses d'investissement à imputer(3) de 143,1 millions € au 1er trimestre 2021, ce qui représente une baisse de 17 % par rapport au 1er trimestre de l'année dernière et environ 22 % du chiffre d'affaires. Si l'on exclut la comptabilisation de certains droits de retransmission du football et la prolongation temporaire des licences du spectre mobile 2G et 3G, nos dépenses d'investissement à imputer au 1er trimestre 2021 s'élevaient à 132,3 millions €, soit environ 20 % du chiffre d'affaires.

Flux de trésorerie opérationnel disponible(4) de 201,9 millions d'euros au 1er trimestre 2021, en hausse de 15 % en glissement annuel grâce, principalement, à une baisse significative des investissements au 1er trimestre 2021. Sur une base remaniée et en excluant la comptabilisation des droits de diffusion du football et des licences du spectre mobile, ainsi que l'impact de certaines acquisitions d'immobilisations liées aux contrats de location sur nos dépenses d'investissement à imputer, le flux de trésorerie opérationnel disponible au 1er trimestre 2021 a augmenté d'un peu plus de 16 % en glissement annuel.

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, affectés aux activités d'investissement et affectés aux activités de financement de 274,0 millions €, 120,1 millions € et 35,9 millions € respectivement au 1er trimestre 2021. Notre flux de trésorerie disponible ajusté(5) a augmenté de 49 % en glissement annuel au 1er trimestre 2021 pour atteindre 124,0 millions €. La forte croissance de notre flux de trésorerie disponible ajusté résulte d'une diminution de 9,7 millions € des paiements d'intérêts en espèces et frais dérivés suite aux refinancements de l'an dernier et inclut une contribution positive de 1,7 million € de notre programme de financement par le fournisseur.

Les prévisions pour l'exercice 2021 sont confirmées, même si un échelonnement différent en glissement annuel est attendu au 2e trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent en raison de l'impact du Covid sur les (autres) produits, l'Adjusted EBITDA et les dépenses d'investissement à imputer en glissement annuel. En 2021, nous prévoyons un retour à la croissance tant pour notre chiffre d'affaires que pour l'Adjusted EBITDA(b), avec un objectif de croissance en base remaniée(a) de maximum 1 % et de 1 à 2 % respectivement. Nous générerons également un flux de trésorerie disponible ajusté(b, d) sain de 420,0 à 440,0 millions € pour l'exercice 2021, malgré une légère diminution en base remaniée du flux de trésorerie opérationnel disponible(b, c) d'environ 1 % en 2021 compte tenu de l'augmentation des investissements prévus. Nous entendons toujours, néanmoins, atteindre le bas de la fourchette prévue pour le TCAC de flux de trésorerie opérationnel disponible(b, c) pour la période 2018-2021, à savoir 6,5 % à 8,0 %.