Telenet : UNE PROMENADE AU FIL DE L'EAU AVEC ZEGER VAN NOTEN, SVEN DE RIDDER OU OMDATHETKAN SOUNDSYSTEM

Vous avez déjà exploré de long en large tous les parcs des environs ? Dans ce cas, nous avons de bonnes nouvelles pour vous : Telenet s'associe à Paradise Down By The Lake et vous propose durant tout le mois de mai de réserver gratuitement des radeaux afin de découvrir le parc de Beervelde au fil de l'eau. Une occasion particulière ? Le 27 avril, Telenet lance ONE, une nouvelle connexion où WiFi et 4G ne font plus qu'un ! Telenet a collaboré avec trois ambassadeurs afin de montrer tout ce qu'il est possible de faire quand on ne doit pas surveiller sa consommation de data. Zeger Van Noten, Omdathetkan Soundsystem et Sven De Ridder vous proposent, chacun à leur manière, de vivre une expérience unique. Vous et votre bulle extérieure pourrez ainsi profiter en toute quiétude de votre film en streaming, d'un paisible bureau extérieur, d'une playlist entraînante ou d'une séance de sport au rythme des clapotis de l'eau. Vous n'avez pas le pied marin ? Pas de panique. Le mini-bus ONE de Telenet silonnera la Flandre et la région bruxelloise tout au long du mois de mai. Vous pourrez y recevoir gratuitement votre sac à dos 'pocket wifi plus' plein de surprises, afin de pouvoir travailler, faire du sport, danser et regarder vos émissions en streaming à l'extérieur, dans votre quartier. Plus d'informations sont disponibles sur le site https://one2go.telenet.be/fr/

Bootcamp avec Zeger Van Noten

Vous en avez assez de rester assis derrière votre PC toute la journée ? Le bootcamp virtuel du coach personne Zeger van Noten et du coach Fitchannel Wout Verhoeven est dans ce cas LA solution. Zeger s'est fait connaître grâce à l'émission Kamp Waes diffusée sur la chaîne Eén qui lui a permis de conquérir le cœur des téléspectateurs en Flandre. Pour ce bootcamp, nul besoin de bottes militaires ou de tenue de camouflage. Il suffit d'en avoir envie (et peut-être d'une bouteille d'eau pour après).

Je suis si heureux de pouvoir enfin sortir à nouveau, et pour une chouette raison. N'oubliez pas de me tagger dans votre propre bootcamp. Nous allons souffrir un peu, mais surtout nous amuser ! Allons-y !- Zeger Van Noten

Silent disco avec Omdathetkan-soundsystem

En manque de festivals tel que l'odeur d'une petite bière vous manque ? La formule silent disco devrait alors mieux vous convenir. Jasper Donkers, phénomène TikTok mieux connu sous son nom de DJ Omdathetkan-soundsystem, a composé un set qui attirera inévitablement petits et grands sur la piste de danse. De la Gen Z à la génération Boomer, tout le monde devra y passer. Mettez vos écouteurs, coupez-vous du monde et foncez !

Ils veulent danser comme des fous ? Ils seront servis !- Jasper Donkers

Séance de bingewatching avec Sven De Ridder

Les cinéphiles ne sont pas laissés pour compte. Sven De Ridder s'est plongé dans les platesformes de streaming spécialement pour l'occasion afin d'y établir son top 5 des films que vous devez absolument voir à l'extérieur. Regarder des films dans son fauteuil, ça fait tellement « confinement 2020 ». Grâce à One, vous pouvez regarder tous vos films préférés dans le train, dans le parc ou avec des amis en terrasse. Un bon verre et quelques pop-corn, il n'en faut pas plus.

Le cinéma, c'est ma passion. Je n'y ai donc pas réfléchi à deux fois lorsque l'on m'a demandé de participer. Je me vois déjà assis dehors avec mes amis ou ma famille, avec un bon film en arrière-plan. Certains films sont tout simplement mieux mis en valeur sous un ciel étoilé.- Sven De Ridder

Pack ONE à emporter, comme un repas à emporter, mais avec ce petit côté amusant en plus !

On vous a donné envie de tester ONE ? Les packs à emporter Telenet ONE seront disponibles à partir du 3 mai à Anvers, Gand, Courtrai, Malines, Louvain, Bruxelles et Hasselt. Vous pouvez tester les différents packs avec 9 autres personnes maximum.

2/05 et 3/05 : Bruxelles - Parc de Gaasbeek (Parking Gaasbeek)

5/05 : Louvain - De Hoorn (Terrasse De Hoorn)

11/05 : Hasselt - Campus Corda (Parking Campus Corda)

15/05 : Boom - De Schorre (Parking De Schorre)

16/05 : Bruxelles - Tour & Taxis (Parking Tour & Taxis)

18/05 : Gand - Dok Noord (Bar Bricolage)

22/05 : Anvers - Park den Brandt (Koetshuis-Noord)

23/05 : Ostende - Maria Hendrikapark (Parking Koninginnehof)

26/05 : Malines - Kruidtuin (Ice Skating Mechelen)

28/05 : Genk - Molenvijverpark (Parking M Hotel)

Chaque pack comprend l'internet de ONE, une batterie externe haute performance et un oreiller ergonomique. Si vous optez pour le pack streaming, vous recevrez un sac à dos comprenant des sièges pratiques, un iPad vous donnant accès à Streamz+, Yelo, Disney+, Netflix et, bien sûr, du pop-corn. Le pack office comprend un bureau assis/debout pratique et un casque d'écoute, afin de pouvoir suivre tous vos appels Zoom. Le pack silent disco comprend bien sûr un jeu d'écouteurs silent disco, un iPad et une machine à bulles. Si vous optez pour la formule sportive, vous recevrez un sac à dos comprenant un haut-parleur; un tapis de sport, des bandes de résistance, un iPad et un tripod, une barre protéinée et une bouteille d'eau.

Vous pouvez réserver un créneau horaire pour les radeaux à partir du 27/04 sur le site https://one2go.telenet.be

Horaires disponibles :

13h - 17h

13h30 - 17h30

18H - 21h

18h30 - 21h30

4 personnes au maximum sont autorisées sur les radeaux. Vous pouvez les essayer gratuitement durant tout le mois de mai (à partir du 2/05).