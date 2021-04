Telenet : ajoute Prime Video à la box TV dernière génération

Jeudi 1 avril 2021- Les clients Telenet qui disposent du tout dernier digicorder, la box TV Telenet, peuvent désormais également regarder Prime Video via leur décodeur. Ils peuvent ouvrir Prime Video par le biais de l'appli dans le menu TV. Tous les clients concernés seront avertis de ce lancement par e-mail. Tout client qui dispose d'un abonnement Prime Video peut regarder les films et les séries en se connectant à l'appli au moyen de sa box TV Telenet. Pour les nouveaux clients, Prime Video propose une période d'essai gratuite de 30 jours.

Prime Video est le service de streaming d'Amazon et propose une vaste gamme de séries et de films populaires, notamment des « Amazon Originals » including Amazon Original French TV series like True Story, MylèneFarmer and global titles, TheBoys and TheMarvelousMrs. Maisel, as well as movies like French-hits Connectés, BrutusvsCesar and Forte and global success Sound of Metal,BoratSubsequentMoviefilm, Coming 2 America starring Eddie Murphy and highly anticipated upcoming TomClancy'sWithoutRemorse with Michael B. Jordan.

La box TV Telenet se veut de plus en plus un « one-stop-shop » pour une expérience de télévision et de divertissement qui garantit aux clients un accès direct à tous leurs programmes, applis et services de streaming. Les clients peuvent déjà accéder facilement à Netflix, YouTube et Streamz grâce à la box TV. De plus, grâce à Play Fit, Telenet rend les exercices de fitness facilement réalisables dans le salon. Telenet est toujours en quête de nouvelles expériences pour enrichir son décodeur. En ce moment, l'ajout de Prime Video aux anciennes générations de décodeurs n'est pas en projet.