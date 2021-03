Telenet : choisit Ericsson, Nokia et Google Cloud comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G, moteur des innovations mobiles de demain

Telenet annonce avoir, après une procédure approfondie, choisi Ericsson, Nokia et Google Cloud comme partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. Telenet franchit ainsi une nouvelle étape dans la préparation du déploiement du réseau 5G, une nouvelle génération de technologie de télécommunications qui offrira petit à petit aux consommateurs, pouvoirs publics et entreprises une capacité et une stabilité accrues, ainsi que des applications innovantes. La 5G ouvre de nouvelles perspectives pour de multiples secteurs tels que les soins de santé, les villes intelligentes, la logistique, l'essor de l'Internet des objets (IoT) ou encore le développement de la réalité augmentée et virtuelle (AR et VR).

Ericsson pour l'équipement RAN et Nokia pour le cœur du réseau

Telenet, également connu pour sa marque mobile BASE, a lancé début 2020 une procédure de sélection de partenaires pour le déploiement de son réseau 5G. Au terme d'une procédure approfondie reposant notamment sur des critères technologiques, opérationnels, financiers et de durabilité, le finlandais Nokia et le suédois Ericsson ont été retenus.

Ericsson exploite déjà aujourd'hui le réseau mobile de Telenet et ce partenariat est à présent étendu pour inclure la technologie 5G (RAN). Ericsson se chargera de remplacer l'équipement pour la partie antennes (le « Radio Access Network » ou RAN) par du matériel et des logiciels plus récents offrant une qualité et des performances accrues. L'entreprise fournira également à Telenet les solutions nécessaires à toutes les évolutions futures de la 5G.

Nokia devient également un partenaire important dans le déploiement du futur réseau 5G. La société fournit l'équipement destiné au réseau central (« core network ») qui prendra pleinement en charge la prochaine génération de technologie mobile, avec tous les avantages associés, comme par exemple des temps de réponse ultra-rapides pour des applications critiques et une capacité réservée pour certains services spécifiques.

Avec Nokia, Telenet utilisera également Google Cloud, en particulier Anthos, dans ses centres de données. 'Anthos for Telecom' de Google Cloud permet aux opérateurs de faire fonctionner l'équipement de Nokia et d'autres applications auparavant mis en réseau via du matériel physique, à l'aide de services utilisant le Cloud, et, ce faisant, d'innover beaucoup plus rapidement et d'anticiper les besoins du marché. La plate-forme Anthos fournira également l'infrastructure d'innovation des solutions et des applications nécessaires aux cas d'utilisation de la 5G pour améliorer considérablement les services et l'expérience client.



Micha Berger, CTIO chez Telenet : « Nous sommes à la veille de la prochaine étape de notre évolution technologique. La 5G est bien plus qu'une simple technologie radio : elle constitue un moteur d'innovation et d'opportunités pour d'autres modes de travail, d'automatisation et d'analyse. Mais à l'instar de toute nouvelle génération, tout commence par la mise en place d'un réseau performant. Le succès dépend principalement du choix des bons fournisseurs et partenaires. Je suis donc heureux de pouvoir collaborer avec Ericsson, Nokia et Google Cloud au déploiement en Belgique d'un réseau mobile résistant à l'épreuve du futur, devant offrir à l'ensemble de nos clients résidentiels et professionnels la meilleure expérience utilisateur possible, que ce soit via la 2G, la 3G, la 4G ou la 5G. » Frank Bouetard, Directeur d'Ericsson BeLux, France, Algérie et Tunisie: « La 5G joue un rôle important pour la Belgique dans la réalisation de ses ambitions numériques et sur le plan de la relance économique. Ericsson est prêt à parier sur son portefeuille 5G de pointe. Nous étions déjà sous-traitant de Telenet pour certains services et sommes dès lors ravis de renforcer encore notre relation grâce à ce partenariat, qui permettra d'offrir un réseau 5G ultra performant, économe en énergie et sûr à tous ses clients à travers le pays. Je suis très heureux que nous œuvrions ensemble à la concrétisation des avantages étendus de la 5G, en investissant depuis le cœur de l'Europe, en Belgique ».Jan van Tetering, Senior Vice President Europe chez Nokia: « Nous sommes ravis de nous associer à Telenet car nous partageons une vision commune de la 5G en tant que tournant technologique majeur accélérant la transformation numérique, stimulant la croissance économique et offrant de nouvelles solutions à la société. Notre partenariat fournit une connectivité de nouvelle génération construite autour d'un cœur de réseau 5G lié au cloud. Les produits 5G de base de Nokia sont à la pointe et offrent une automatisation sans quasi aucune intervention, une efficacité opérationnelle, une évolutivité et des performances de haut niveau. Nous sommes ravis d'aider Telenet à proposer une variété de nouveaux cas d'utilisation de la 5G qui non seulement répondent aux besoins de ses clients existants, mais fournissent également à l'opérateur un ensemble d'outils performants pour exploiter son réseau avec davantage d'automatisation et de flexibilité ».Amol Phadke, Managing Director Telecom Industry Solutions chez Google Cloud: 'La 5G « cloud-native » peut transformer l'expérience des consommateurs et offrir de nouvelles opportunités aux entreprises à la périphérie du réseau. Nous sommes fiers de nous associer à Telenet pour fournir une 5G « cloud- native » aux entreprises et aux consommateurs avec une infrastructure moderne conçue pour un cœur de réseau 5G « cloud-native ».

Une transformation graduelle, tenant compte des besoins des clients

Le réseau mobile actuel sera transformé au cours des prochaines années par les équipements des nouveaux partenaires. Une transformation progressive, basée sur l'évolution des besoins des clients et selon la disponibilité des fréquences 5G. Un récent rapport de l'IBPT1, le régulateur des télécommunications, a confirmé que Telenet obtenait les meilleurs résultats au niveau des vitesses de téléchargement et obtenait un score très élevé en ce qui concerne la qualité des appels téléphoniques. Telenet assure que son réseau mobile continuera de répondre pleinement aux besoins des clients dans les mois et les années à venir, tant avant que pendant la transformation.

Premiers tests 5G, pour et avec un écosystème d'entreprises partenaires

La 5G peut être un catalyseur de développement économique et de progrès social. Telenet est donc, constamment à la recherche de nouvelles opportunités d'innovation avec ses clients et partenaires. Des discussions sont actuellement en cours avec plusieurs entreprises et autorités publiques, telles que l'UZA, la KU Leuven et la police locale de Louvain, IMEC et l'aéroport de Charleroi. Avec certains de ces partenaires, des premières solutions reposant sur la 5G ont déjà été élaborées. Telenet teste également les possibilités de la 5G en matière de « fixed wireless access » (internet large bande via le réseau mobile, comme TADAAM) et sur son site de réalité virtuelle The Park à Hasselt. L'entreprise communiquera ultérieurement avec ses différents partenaires de plus amples détails concernant ces applications concrètes.

1 https://www.ibpt.be/consommateurs/publication/une-etude-de-libpt-montre-une-bonne-qualite-de-nos-reseaux-mobiles