Telenet : et Caviar élèvent le talent audiovisuel flamand au rang de marque mondiale

Telenet étend ses investissements dans le paysage médiatique flamand en prenant une participation de 49 % dans Caviar Group, une entreprise média internationale solide ayant des équipes à Los Angeles, Paris et Londres ainsi qu'en Belgique (Bruxelles, Anvers et Malines).

Telenet et Caviar ont l'ambition de continuer à s'appuyer sur la créativité et la qualité du secteur flamand des médias afin de maximiser le rendement international de notre contenu et de nos talents locaux.

Il doit en résulter encore davantage de contenus locaux de haute qualité pour les téléspectateurs flamands, davantage d'opportunités pour les talents locaux et davantage de création de valeur pour l'ensemble du marché flamand.



Telenet et Caviar partagent une vision commune concernant le potentiel local et international d'un contenu flamand fort, les opportunités offertes par les échanges internationaux pour le développement de talents locaux et la nécessité de continuer à renforcer le secteur de la production flamande. Dans ce contexte, Telenet étend ses investissements dans le paysage médiatique flamand et annonce aujourd'hui prendre une participation de 49 % dans Caviar Group. Initialement maison de production flamande, Caviar est devenue un studio de contenu international actif dans la production de contenus télévisés, de fiction et de campagnes publicitaires. Après la croissance des chaînes SBS et le succès créatif de Woestijnvis en tant que filiales à part entière de Telenet, Telenet continue ainsi de renforcer l'écosystème flamand par le biais de partenariats innovants. Les participations dans Streamz (pour 50 %, avec DPG Media) et dans la nouvelle régie publicitaire nationale Ads & Data (pour 44 %, avec Mediahuis et Proximus) s'inscrivent également dans la stratégie à long terme de Telenet visant à développer des partenariats plus structurels au sein du secteur flamand des médias.

Opportunités de croissance à l'étranger

Telenet investit depuis des années dans le paysage médiatique flamand, notamment via De Vijver Media, avec des stratégies à long terme couronnées de succès pour ses filiales à part entière Woestijnvis et SBS (Play4, Play5, Play6 et Play7). L'entreprise contribue ainsi à garantir que le secteur de la télévision locale dispose de suffisamment d'oxygène pour des productions locales fortes telles que De Slimste Mens ou De Mol. Avec The Park, Telenet vise également à élargir son offre de divertissement avec des expériences de réalité virtuelle. Alors que jusqu'à présent, l'accent était principalement mis sur la rentabilisation maximale des productions au sein de sa propre clientèle et sur le marché flamand, Telenet vise désormais d'une manière plus large les opportunités de croissance à l'étranger.

Le marché de la télévision en Flandre se caractérise depuis des années par des chaînes fortes, tant des acteurs commerciaux que publics, ainsi que par une multitude de maisons de production créatives. Cependant, en raison notamment de la concurrence internationale et de la baisse des recettes publicitaires, les revenus locaux se retrouvent sous pression, ce qui limite la poursuite de la croissance. En même temps, il existe un important potentiel international pour le meilleur contenu flamand. Partout dans le monde, on recherche des contenus à même de faire la différence, et nos fictions, formats et talents locaux sont de plus en plus présents au niveau international (par exemple De Mol, De Slimste Mens, Clan, Down the Road). Telenet considère Caviar Group comme un acteur en mesure de créer un contenu très fort et possédant également l'expérience nécessaire pour commercialiser à l'échelle internationale ce contenu ainsi que les talents qui le sous-tendent.



Rôle de pionnier dans la mise en place de partenariats structurels autour d'un portefeuille solide et d'une distribution internationale d'envergure suffisante

Depuis des années, l'ambition de Caviar est d'offrir un succès local et international à des idées créatives fortes. Fondée en 2004 en tant que maison de production flamande, Caviar est devenue un studio de contenu international actif dans la production de contenus télévisés, de fictions et de campagnes publicitaires. Caviar a réalisé des séries comme Clan et Tabula Rasa, et sortira prochainement Fuck You Very Very Much. Elle est également connue pour des formats télévisés comme De Code van Coppens, Het Lichaam van Coppens et Down The Road. À l'échelle internationale, Caviar Group travaille pour de grands annonceurs tels qu'Apple, Coca-Cola et Hermès, et s'est fait un nom avec des films comme TheDiary of a Teenage Girl et The Rider. La société est également le producteur de Sound of Metal, un film américain qui a décroché six nominations aux Oscars. En avril, ils démarreront le tournage de Rebel, le nouveau film d'Adil et Bilall. Dans la constellation actuelle, la croissance organique de cette entreprise prospère, qui possède des succursales à Los Angeles, Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Anvers et Malines, se trouvait limitée et Caviar recherchait depuis un certain temps déjà un partenaire stratégique approprié.

Telenet et Caviar sont convaincus que des partenariats plus structurels peuvent être développés au sein du secteur flamand des médias autour de la création d'un portefeuille solide et d'une distribution internationale, et veulent jouer ensemble un rôle de pionnier à cet égard. Sur un marché du contenu en pleine croissance et caractérisé par une concurrence internationale accrue, l'échelle ne cesse de gagner en importance car les grands clients internationaux exigent de plus en plus un guichet unique. Au niveau mondial, cela se traduit par des consolidations et des partenariats stratégiques afin de bénéficier d'une position locale plus forte. Sur la base d'une vision commune concernant le développement des talents locaux, les opportunités d'exportation de concepts locaux forts et le potentiel de croissance pour le secteur de la production flamande, Telenet et Caviar unissent leurs forces pour apporter une réponse à ces défis.



Participation à long terme

Telenet prend une participation stratégique de 49 % dans Caviar Group. Caviar Group continue d'opérer en tant que studio de contenu indépendant. Les parts restantes sont conservées par les actionnaires actuels, à savoir Bert Hamelinck (CEO de Caviar et responsable de la fiction), Mathias Coppens (responsable de la division TV Roses Are Blue) et Michael Sagol (Chief Talent Officer et responsable du branded content à l'international). L'accord, qui ne doit pas être soumis aux autorités de la concurrence, sera finalisé le 1er mai.

: « Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en Telenet un partenaire à long terme qui partage notre vision. Penser à l'international est dans notre ADN. Tout ce que nous faisons pour le public flamand a pour objectif d'également être exporté. C'est la conséquence naturelle du marché flamand limité et du paysage médiatique local saturé. Nous gardons toujours les droits sur nos formats, ce qui conduit à des coproductions avec d'autres pays. Nous sommes convaincus depuis longtemps déjà que la consolidation et la centralisation au niveau local, associées à la focalisation sur des formats qui fonctionnent également à l'étranger, sont le moyen de poursuivre notre croissance. Caviar est maintenant positionné sur la carte internationale, et nous devons continuer à développer un modèle d'entreprise permettant aux talents locaux de naviguer autant que possible entre projets locaux et étrangers. En choisissant Telenet en tant que partenaire, nous sommes idéalement positionnés pour être la force motrice du premier grand groupe de divertissement belge dans ce paysage médiatique en pleine mutation, et créons des opportunités pour le marché local. Ensemble, nous pouvons élever les nombreux talents audiovisuels flamands au rang de marque mondiale. »: « Chez Telenet, nous cherchions déjà des moyens de rentabiliser le contenu local, notamment via The Park, au-delà des salons flamands. Par le biais de saoint-venture Fabiola, Woestijnvis vise également les marchés néerlandais et allemand. Je suis convaincu que le contenu local de premier ordre créé ici sera également apprécié au niveau international. Je soutiens pleinement la vision de Caviar consistant à partir de ses propres forces et à les déployer au maximum au niveau local et international au lieu de copier des formats étrangers. Cette mentalité se traduira par davantage de contenu local de haut niveau pour nos téléspectateurs, davantage de croissance pour nos excellents talents locaux et davantage de valeur pour le marché flamand. Pour y parvenir de manière optimale, nous avons besoin de partenariats stratégiques offrant une échelle suffisante pour renforcer notre position parmi les acteurs étrangers. La participation dans Caviar s'inscrit parfaitement dans cette philosophie

Telenet souligne que la participation dans Caviar n'entraînera pas de changement dans les accords et les relations que les deux parties entretiennent aujourd'hui avec d'autres acteurs du paysage médiatique. Il en va de même pour les filiales de Telenet, Woestijnvis et SBS.

À propos de Caviar

Caviar est une société de production d'origine belge déployant des activités et une stratégie mondiales. Elle opère dans trois entités commerciales différentes (campagnes publicitaires, fiction et contenu télévisuel) dans cinq régions différentes (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, France et États-Unis). La stratégie de Caviar est axée sur le développement de talents (notamment de réalisateurs) et la création de contenus pouvant être exportés à l'échelle internationale via un vaste réseau de clients (marques, distributeurs et diffuseurs) et de partenaires. Caviar a de solides antécédents en termes de clients et excelle dans la créativité (plus de 150 prix et nominations au niveau mondial). Les actionnaires actuels de Caviar sont tous actifs en tant que créateurs et continuent à opérer au sein de l'entreprise.

