Telenet : et YES.be apportent des ordinateurs portables, internet et des compétences numériques directement dans la salle de classe

Nos écoles sont confrontées à un défi important: donner aux ressources et applications numériques un rôle central dans notre enseignement. Les comparaisons internationales montrent que l'enseignement flamand a un retard considérable à combler dans ce domaine. La crise du coronavirus a mis une nouvelle fois douloureusement à nu le besoin en TIC dans les programmes scolaires. Le gouvernement flamand a récemment annoncé qu'il investirait 375 millions d'euros dans la numérisation de l'enseignement au cours des deux prochaines années. Avec leur offre commune, Telenet et YES aident les écoles, les enseignants et les étudiants à accomplir ce saut numérique sans soucis dans les années à venir.

Le bon saut numérique

Depuis près de dix ans, neuf écoles primaires et secondaires flamandes sur dix ont accès à internet à haut débit via Telenet. EuroSys, la société qui a créé YES.be, accompagne les entreprises dans leurs défis TIC depuis plus de trente ans, et elle le fait pour les écoles depuis plus de dix ans maintenant. Grâce à la nouvelle collaboration entre Telenet et YES, les écoles recevront désormais une offre TIC complète, allant de la connexion internet et d'un réseau sécurisé à des ordinateurs portables et des logiciels, sans oublier les garanties correspondantes et une assistance 24h/24 et 7j/7.

Les coordinateurs TIC qui savent déjà très bien quelle politique ils souhaitent mettre en œuvre dans leur école, trouveront dans la nouvelle offre tous les produits et services dont ils ont besoin. Les écoles qui ne sont pas encore aussi avancées, pourront faire appel à un DigiCoach de YES. Celui-ci les aidera à faire les bons choix dans leur politique en matière de TIC.

Martine Tempels, Senior Vice President, Telenet Business: « En offrant un accès Internet à la majorité des écoles flamandes ces dernières années, nous avons une bonne idée des points faibles et des besoins de l'enseignement dans le domaine de la numérisation. Nous voulons également impliquer tout le monde et croyons en l'égalité des chances numériques pour chaque enfant. Notre mission est de rendre le monde numérique accessible à tous, car il ne doit pas s'arrêter au seuil de l'école. Grâce à ce partenariat avec YES.be, nous aidons les enseignants, les élèves, les étudiants et les coordinateurs TIC à franchir le pas du numérique, toujours en fonction du projet pédagogique de l'école. »

Support pendant les cours

Avec l'académie YES, les enseignants et les élèves bénéficient d'un soutien et d'une formation via un centre de compétences et une plateforme en ligne. Tout le monde y a accès pour renforcer ses compétences numériques et trouver des réponses à ses questions (y compris comment gérer le cyberharcèlement, le sexting, l'installation du WiFi ou la sécurité de l'ordinateur portable). Les parents qui ont besoin de soutien peuvent également accéder à cette plateforme.

Également un support technique

Via YES-365 sur tous les appareils, l'accès à l'ordinateur portable, aux logiciels et aux applications est rendu très aisé. Les étudiants et les enseignants ne doivent se connecter qu'une seule fois ; ils reçoivent ensuite un accès sécurisé à toutes leurs applications : envoi d'e-mails, création de documents et accès à toutes les applications scolaires pertinentes. Un seul espace de travail numérique comme point de départ. Tout est en ligne et automatiquement sauvegardé ; les utilisateurs n'ont rien à installer et les ordinateurs portables sont toujours mis à jour.

Mark Aerts, CEO de YES.be : « Nous voulons que les écoles puissent faire un saut durable vers le numérique. Passer au numérique signifie bien plus que simplement mettre à disposition des ordinateurs portables. Nous remarquons également que les écoles se posent beaucoup de questions sur le Digisprong (Saut numérique) du gouvernement flamand et prennent conscience que cela exigera quelques efforts supplémentaires importants de leur part. En mettant à leur disposition une offre complète, nous soulageons et soutenons les écoles dans la numérisation de leur enseignement, ce qui est l'objectif du Digisprong. »

Une seconde vie pour les ordinateurs portables dans les familles défavorisées

Telenet et YES offrent à l'ASBL « Entrepreneurs pour une Belgique solidaire » des ordinateurs portables en fin de vie et déjà amortis. Cette association à but non lucratif veille à ce que les ordinateurs portables soient complètement remis à neuf en vue de leur réutilisation. Ils sont vidés, vérifiés, dotés d'une nouvelle souris et d'un logiciel à jour. Les appareils auront ainsi une seconde vie dans des familles défavorisées.

« Une offre sur mesure, un point positif pour les entreprises »

En investissant 375 millions d'euros dans un grand Digisprong pour l'éducation, le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts investit dix fois plus que le budget annuel précédent pour les TIC. Il estime donc positif que les entreprises privées développent une offre sur mesure pour le monde de l'enseignement.

Ben Weyts, Ministre flamand de l'Enseignement : « Jusqu'à présent, les écoles n'étaient pas des acteurs importants sur le marché numérique, car leur budget TIC était tout simplement trop faible. Mais la Flandre s'est saisie de la crise du coronavirus pour transformer notre retard dans l'éducation numérique en une longueur d'avance. Les écoles peuvent consacrer ces ressources supplémentaires, entre autres, à plus d'équipements TIC, à plus d'infrastructure TIC ou de matériel d'apprentissage numérique. Désormais, les écoles sont devenues dignes d'intérêt pour que les entreprises y prêtent vraiment attention. Et cela ne peut qu'améliorer l'enseignement des enseignants et des élèves. »