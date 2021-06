Telenet : teste en collaboration avec la ville de Leuven, KU Leuven et imec le réseau 5G à large couverture

17 pylônes de transmission font en sorte que le réseau 5G couvre toute la ville de Leuven

La police de Leuven installe avec Telenet des caméras mobiles 5G contre les nuisances

La KU Leuven teste plusieurs pistes 5G pour sa propre infrastructure ainsi que pour les recherches menées sur le terrain

Imec et Telenet s'associent pour poursuivre les recherches sur la 5G

Telenet teste en collaboration avec la ville de Leuven, la KU Leuven et imec les possibilités concrètes offertes par la 5G. Sous le couvert d'une licence temporaire, l'opérateur de télécommunications a installé 17 antennes relais à différents endroits de la ville. La police de Leuven, notamment, est déjà en train de tester activement cette nouvelle technologie ; pour détecter des dépôts clandestins, notamment, elle a installé avec l'aide de Telenet des caméras mobiles qui offrent des images beaucoup plus nettes. Par le biais de ces différents projets pilotes, Telenet souhaite dresser l'inventaire des possibilités offertes par la 5G.

L'envoi continu à la salle de contrôle de la police d'images en très haute définition de dépôts clandestins, la possibilité pour des étudiants de faire des relevés hydrologiques dans un endroit sans réseau câblé et de consulter des données en temps réel, l'accès à une connexion WiFi parfaite lors de grands évènements en plein air, autant de projets concrets que Telenet est en train de tester en ce moment en collaboration avec la ville de Leuven, la police et la KU Leuven.

Un réseau 5G pour les services publics et les entreprises

Avec l'aide des autorités publiques et d'imec, Telenet a installé 17 antennes relais pour déployer une large couverture 5G dans la ville de Leuven. Ces antennes se trouvent notamment à proximité du site imec, du campus des ingénieurs de la KU Leuven, du site De Hoorn près du Vaart et du parc d'entreprises d'Haasrode. Pour l'instant, il s'agit de réseaux 5G privés qui ne permettent pas aux clients de Louvain d'utiliser la 5G sur leur nouveau smartphone.

Micha Berger, Chief Technology Officer Telenet : « La 5G atteint à son pic une vitesse de navigation vingt à trente fois plus grande que celle de la 4G et est beaucoup plus fiable. Une connexion 5G n'enregistre qu'une milliseconde de retard. Les possibilités sont donc légion. En tant qu'entreprise, nous voulons miser au maximum sur les besoins des services publics, des entreprises et et d'autres organisations. C'est pourquoi nous sommes en train de tester plusieurs pistes concrètes. Il s'agit de réseaux 5G privés qui ne permettent pas pour l'instant aux clients de voir apparaitre le signal 5G sur l'écran de leur tout nouveau smartphone. Dès que Telenet déploiera son offre commerciale, il sera très facile de proposer la 5G aux Louvanistes vu que le réseau sera déjà présent. »Mohamed Ridouani, Bourgmestre de Leuven : « Le déploiement de cette technologie novatrice est à nouveau un bel exemple de collaboration à Leuven. Il nous permet de poursuivre notre développement en tant que Smart City et de trouver ensemble des solutions au service de la mobilité et de la sécurité au sein de notre ville. Nos chefs d'entreprise pourront également à terme utiliser les innombrables possibilités qu'offre ce réseau. Nous œuvrons ainsi ensemble chaque jour à une ville meilleure pour tous. »

La 5G pour lutter contre les nuisances

La police de Leuven teste d'ores et déjà les avantages de ce réseau 5G sans fil, ultrarapide. Elle a installé avec la collaboration de Telenet des caméras dans le parc De Bruul pour lutter contre les dépôts clandestins ainsi que toute forme de nuisance. Les caméras sont reliées au réseau 5G de Telenet. La police peut les déplacer facilement et les utiliser comme bon lui semble puisque ces caméras ne doivent pas être connectées à un réseau fixe. L'envoi de ces images ultra-nettes est extrêmement rapide . La haute résolution des images permet aussi à la police d'identifier plus aisément les contrevenants.

Commissaire Marc Vranckx, porte-parole de la police de Leuven : « À Leuven, nous utilisons les caméras fixes de surveillance depuis très longtemps. Nous ne disposons pas d'un réseau fixe partout et nous n'avons par conséquent pas toujours rapidement des images de haute qualité. Nous avons mis Telenet au défi de nous prouver que la 5G pouvait être une alternative valable dans ce genre de situations. Et c'est bel et bien le cas puisque des images extrêmement nettes nous parviennent à la salle de contrôle. Par rapport à la 4G, nous ne perdons rien en qualité. En plus, nous pouvons regarder les caméras en permanence alors qu'avant, nous atteignions trop vite les plafonds de données de nos abonnements mobiles. »

Telenet propose depuis plusieurs années aux entreprises et aux services publics des caméras mobiles et intelligentes qui fonctionnent avec la 4G ou le WiFi, via sa solution SecuriQam. Ces caméras sont utilisées pour certains évènements ou pour lutter contre les dépôts clandestins, les vols ou le vandalisme ou pour résoudre des problèmes de mobilité. Dès l'année prochaine, SecuriQam prévoira également la solution commerciale 5G, là où le réseau sera disponible.

Des projets pilotes avec la KU Leuven

Plusieurs projets pilotes sont également menés conjointement par Telenet et la KU Leuven. Celle-ci dispose d'un réseau de fibre de verre optique privé auquel sont reliés la plupart de ses bâtiments, contrairement à certaines de ses résidences estudiantines. Actuellement, celles-ci sont connectées par liaison montante ou liaison radio entre deux antennes, dont la rapidité de connexion peut être perturbée par des brouilleurs ou des conditions météorologiques défavorables. La KU Leuven souhaite aussi utiliser la technologie 5G pour raccorder provisoirement au réseau de nouveaux bâtiments ou des bâtiments en cours de rénovation.

L'université est également convaincue des avantages de la 5G dans le cadre des recherches menées sur le terrain dans des endroits où il est impossible d'installer un réseau câblé. Par ailleurs, elle souhaite utiliser cette technologie pour offrir le WiFi lors de grands évènements en plein air.

Herman Moons, Ingénieur, KU Leuven - ICTS : 'La 5G est non seulement intéressante pour notre propre infrastructure en tant qu'alternative aux liaisons montantes, mais elle constitue un avantage pour nos chercheurs. Citons par exemple le cas de recherches menées à des endroits difficilement accessibles : p. ex. des relevés hydrologiques en pleine nature, des recherches menées dans des vergers isolés dépourvus de tout câblage. Grâce au kit mobile 5G, les chercheurs peuvent facilement capter directement des données sur place et les envoyer en temps réel à leurs laboratoires. La preuve de faisabilité (ou Proof of Concepts) que nous sommes en train de réaliser est intéressante parce qu'elle permet à la KU Leuven de développer ses connaissances dans le domaine de la 5G.'

Des recherches en cours

Telenet collabore enfin en tant que partenaire télécom sur plusieurs projets de recherche avec imec, car la 5G peut être utilisée dans de nombreux secteurs et domaines d'activités. Citons par exemple le secteur logistique, la robotique, les soins de santé, la réalité virtuelle, le traçage et le suivi de matériaux précieux ou la mobilité. Grâce à sa très faible latence ou ultracourte réactivité, la 5G permet d'automatiser certains processus de manière fiable.

Ainsi, le projet « 5G Blueprint » a pour objectif de permettre la commande à distance de camions sans chauffeur dans un corridor compris entre les centres logistiques d'Anvers et de Rotterdam. Dans le cadre de ce projet européen qui rassemble plusieurs opérateurs télécoms européens, Telenet est le seul opérateur belge qui étudie les lieux de couverture 5G à privilégier pour garantir une mobilité sûre et efficace.

Dans le cadre d'un autre projet, le projet « Live-G », Telenet et imec (en collaboration avec l'entreprise Videohouse et l'entreprise louvaniste THEOplayer) examinent le rôle que peut jouer la 5G dans le cadre de la captation des images et de la retransmission en direct d'une compétition sportive.

