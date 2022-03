Telenet : vend son activité de tours de télécommunications mobiles à DigitalBridge pour un montant total de 745 millions 

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant les obligations des émetteurs des instruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Information privilégiée.

Malines, le 25 mars 2022 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Bruxelles : TNET) annonce avoir conclu un accord contraignant avec DigitalBridge Investments, LLC, une filiale de DigitalBridge Group, Inc. (NYSE : DBRG) (collectivement « DigitalBridge »), concernant la vente à 100 % des actions dans une nouvelle filiale directe de Telenet Group Holding SA (« TowerCo »), laquelle détiendra l'ensemble de l'infrastructure passive et des actifs de tours de Telenet. À la conclusion, DigitalBridge acquerra TowerCo pour un montant total de 745 millions €, sans trésorerie ni endettement, entièrement payable en espèces. La transaction valorise l'activité de tours de Telenet à 25,1x EV/EBITDAal 20211. L'accord conclu aujourd'hui clôture l'évaluation stratégique initiée par le conseil d'administration de Telenet en octobre 2021 et s'inscrit pleinement dans la stratégie de Telenet, laquelle inclut la conclusion de partenariats visant à développer davantage encore ses actifs infrastructurels et à cristalliser la valeur actionnariale.

La transaction se compose d'un portefeuille attrayant et de qualité2comprenant 3.322 sites dans toute la Belgique, parmi lesquels 2.158 sites propres, dont près de 38 % sont des tours, et 1.164 sites tiers. Le taux de location sur l'ensemble du portefeuille est 1,2x, et 1,6x pour les tours en particulier. Sur une base pro forma destinée à refléter la redevance de locataire principal de Telenet et les redevances de partage de sites réglementées reçues d'autres locataires, l'activité d'infrastructure passive de Telenet a généré un chiffre d'affaires de 61,2 millions €, un EBITDA Ajusté de 55,1 millions € et un EBITDAal Ajusté de 29,7 millions € pour l'exercice 2021.

Dans le cadre de cet accord, Telenet conclura un accord-cadre de location (Master Lease Agreementou « MLA ») à long terme avec DigitalBridge, lequel comprend une période initiale de 15 ans et deux renouvellements de 10 ans chacun. L'accord comprend également un engagement « build-to-suit » (« BTS ») portant sur le déploiement de minimum 475 nouveaux sites supplémentaires. Agissant en tant que sous-traitant de TowerCo, Telenet réalisera des produits supplémentaires dans le futur.

La transaction devrait être finalisée dans le deuxième trimestre de 2022 et n'est pas soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence. Telenet a l'intention de conserver initialement le produit net de la transaction, en attendant la réalisation de certaines transactions stratégiques incrémentales, notamment la coentreprise NetCo avec Fluvius et la prochaine enchère de spectre multibande, ainsi que l'impact de celles-ci sur le profil financier et l'effet de levier de la Société, mais aussi des autres éventuelles opportunités stratégiques qui pourraient se présenter à l'avenir. Le conseil d'administration de Telenet reste plus que jamais déterminé à respecter la politique de rémunération des actionnaires de la Société, telle que détaillée à l'occasion du Capital Markets Day de décembre 2018 et renforcée en octobre 2020 avec l'introduction d'un dividende brut plancher par action de 2,75 €. En l'absence d'acquisitions importantes et/ou de changements significatifs dans son environnement commercial ou réglementaire, Telenet a l'intention de maintenir la Dette Nette Totale sur l'EBITDA Ajusté Consolidé Annualisé (« net total leverage ») proche du point médian de 4,0x en conservant un niveau attrayant et soutenable de versements aux actionnaires, conformément à la politique actuelle de rémunération de l'actionnariat de la Société.

Telenet a été conseillé par A&O (agissant en qualité de conseiller juridique), Goldman Sachs International (agissant en qualité de conseiller financier), Deloitte (en qualité de conseiller due diligence financière et fiscal) et PMP (agissant en qualité de conseiller commercial). DigitalBridge a été conseillé par Latham & Watkins (agissant en qualité de conseiller juridique), PwC (en qualité de conseiller due diligence financière et fiscal) and EY Parthenon (agissant en qualité de conseiller commercial).



1 EBITDAal est défini comme EBITDA après frais de location

2 Au 31 décembre 2021