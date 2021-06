Tour de force de TADAAM : la livraison d'Internet et de la télévision #commeunepizza à Bruxelles

Jeudi 3 juin 2021 - Ne serait-il pas génial de pouvoir se faire livrer Internet à domicile aussi facilement qu'une pizza ? C'est cette idée novatrice que Stijn Lefebure a soumise au sein de Telenet il y a deux ans. Son projet devient réalité durant ce mois de juin grâce à la nouvelle campagne TADAAM. Autrement dit, les Bruxellois du centre-ville peuvent se faire livrer Internet et la télévision à domicile dans l'heure, avec une pizza gratuite en bonus.

TADAAM est une solution révolutionnaire pour Internet et la télévision basée sur la technologie mobile. La start-up dispose de toute latitude au sein de Telenet pour élargir le champ des possibles et innover. Elle le fait, entre autres, en rendant l'installation aussi simple que possible. Pour installer TADAAM, vous n'avez besoin que de deux prises et d'une bonne couverture 4G. Une prise pour connecter le modem et une autre pour connecter la box télé. Vous pouvez donc surfer etregarder la télévision immédiatement. La box autonome est livrée à votre domicile, partout en Belgique, dans les 24 heures. Elle sera exceptionnellement livrée encore plus rapidement dans le centre de Bruxelles, grâce à la nouvelle campagne de livraison en une heure de TADAAM.

« Lorsque j'ai présenté l'idée de TADAAM à John Porter (CEO de Telenet) il y a deux ans, je lui ai demandé s'il ne serait pas génial de permettre aux gens de commander Internet et la télévision aussi facilement que de se faire livrer une pizza à la maison. Ce souhait devient une réalité durant ce mois de juin, puisque les Bruxellois du centre-ville profiteront d'une livraison gratuite en une heure… avec une pizza en bonus ! » Stijn Lefebure, responsable de TADAAM

Pour annoncer la campagne, TADAAM publie une vidéo, à laquelle Telenet est heureuse de contribuer. Dans le rôle principal ? John Porter en personne, qui joue le rôle du livreur (affamé). Découvrez le résultat par vous-même ici :

Ainsi, jusqu'au 20 juin, tous les Bruxellois vivant dans le centre-ville peuvent temporairement profiter d'une livraison TADAAM en une heure chrono, un véritable tour de force. Pour encore y ajouter un peu de piment, le client recevra également une savoureuse pizza Otomat en plus de sa commande TADAAM. La campagne se déroule conformément aux mesures Corona en vigueur à Bruxelles ! Les coursiers à vélo de TADAAM ne livrent qu'en journée, entre 10 et 22 heures. Pour passer la commande, il suffit au consommateur de surfer sur www.tadaam.be/1hdelivery et de cocher l'option pour recevoir une pizza.

Une chose est sûre : il règne une véritable culture de l'innovation au sein de TADAAM et l'esprit d'entreprise y est largement encouragé. Kristien Vercruysse, Marketing Manager chez TADAAM ne peut que le confirmer : « Celle ou celui qui soumet une idée intéressante a vraiment la possibilité d'aller au bout de sa réflexion. C'est ainsi que cette campagne de livraison en une heure est également née de l'idée d'élargir une de nos plus importantes propositions (USP) et de la tester à petite échelle. Peut-on rêver plus beau décor que le cœur de Bruxelles pour s'y essayer ? »

Sven HaenenDigital Communications Manager, oona.agency +32 485 209 274

oona.agency Digital Communications Manager, oona.agency