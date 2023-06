Telenor ASA est le 1er groupe de télécommunications norvégien. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications mobiles (79,8%) : prestations de téléphonie mobile, de transmission de voix et de données, d'accès à Internet, de messagerie, vente d'équipements de télécommunications, etc. ; - prestations de télécommunications fixes (18%) : prestations de téléphonie fixe, de transmission de données, de diffusion de chaînes TV, etc. ; - autres (2,2%) : prestations de télécommunications en mer, d'interconnexion entre opérateurs, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (26,1%), Thaïlande (22,3%), Bangladesh (15,6%), Suède (12,9%), Finlande (10%), Danemark (5,6%), Pakistan (4,9%) et autres (2,6%).

Secteur Services de télécommunications sans fil