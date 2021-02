Telenor : bénéfice stable au 4e trimestre

Telenor a annoncé mardi un bénéfice stable au quatrième trimestre, la baisse des revenus d'abonnement et de trafic étant compensée par une réduction des dépenses d'exploitation.



L'opérateur de télécommunications norvégien a déclaré que son EBITDA avant autres revenus et autres dépenses s'établissait à environ 13,5 milliards de couronnes norvégiennes, contre environ 13,4 milliards de couronnes il y a un an.



Telenor a annoncé une baisse organique de 3,9% de son chiffre d'affaires, à 30,9 milliards de couronnes, en raison d'un déficit persistant en itinérance.



La base d'abonnés mobiles du groupe a cependant augmenté de 1,5 million pour atteindre 182 millions à la fin du trimestre, tandis que les revenus d'abonnement et de trafic ont diminué de 3% sur une base organique, a-t-il déclaré.



Pour l'année 2021, Telenor s'attend à ce que les revenus d'abonnement et de trafic organiques et Ebitda se maintiennent autour du niveau de 2020.



