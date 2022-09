Telenor : le projet de transformation s'accentue

L'opérateur mobile norvégien Telenor a prévenu mardi qu'il avait l'intention d'accentuer son projet de transformation, une mue qui devrait aboutir selon lui à une indépendance de plus en plus en marquée entre ses activités dans les pays nordiques et en Asie.



'Le Telenor que vous voyez aujourd'hui n'est pas celui que connaîtrez demain', a déclaré mardi son directeur général, Sigve Brekke, à l'occasion d'une journée d'investisseurs.



Lors de la réunion, le patron de Telenor a expliqué qu'il envisageait la signature de partenariats stratégiques pour Telenor Asia, voire la possibilité d'une prochaine introduction en Bourse de la filiale.



A moyen terme, c'est-à-dire pour la période 2023-2025, le groupe a déclaré viser une croissance de 0% à 5% de son chiffre d'affaires dans les services au sein de ses marchés nordiques, assortie d'une progression de l'ordre de 5% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) dans la région.



Telenor assure aussi vouloir continuer à faire progresser son dividende.



En revanche, il a averti que l'envolée des coûts de l'énergie au cours des deux derniers mois rendait 'de plus en plus difficile' la réalisation d'un Ebitda stable d'une année sur l'autre en 2022.



Cotée à la Bourse d'Oslo, l'action Telenor grappillait 0,3% suite à toutes ces annonces.



