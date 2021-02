La valeur du jour à Paris TELEPERFORMANCE pulvérise les prévisions et domine le CAC 40

Téléperformance domine la place parisienne de la tête et des épaules ce matin, gagnant 5,73% à 289,80 euros, après la publication hier soir d'une activité 2020 largement au-dessus des attentes. Les analystes ont tout particulièrement apprécié la "croissance organique extraordinaire de 23,3%" au quatrième trimestre, écrit LCM, "pulvérisant les prévisions". Il est vrai que le consensus tablait sur une croissance de 11,7% sur cette période.



Ceci, en grande partie grâce à l'activité Core Services & DIBS, représentant 88,6% du chiffre d'affaires 2020, qui a bondi de 26,3% en organique au dernier trimestre, alors que les marchés attendaient +13,3%. Sur l'année, elle a progressé de 14,2%.



L'activité de "services spécialisés" a elle aussi "pulvérisé les attente", avec une croissance de 2,7% en fin d'année, contre des anticipations d'un repli de 4%. Elle limite ainsi son recul sur l'année à sa en revanche reculé de 5,4% en organique.



Le chiffre d'affaires 2020 total du groupe a ainsi progressé de 11,6% en données comparables, à 5,732 milliards d'euros.

L'EBITA courant s'élève à 735 millions d'euros sur l'exercice, en repli limité de 3,8%, traduisant une marge de 12,8% alors que le consensus attendait 12,6%.



"La baisse de 150 bps de la rentabilité en année pleine traduit à la fois, les investissements à marche forcée pour basculer 75% des effectifs en work-at-home (charges externes de 45 millions d'euros) et la décroissance de l'activité TLS en l'absence de mobilité (avec un impact sur l'EBITA de -78 millions d'euros)", note LCM.



Au final, le bénéfice net de Téléperformance s'élève à 324 millions d'euros, contre 400 millions d'euros l'an passé.



Pour 2021, le groupe vise une croissance organique d'au moins 9% et un taux de marge d'EBITA courant "supérieur à 14%" (contre 14,3% en 2019), alors que le consensus est de 9,6% et 14,2% respectivement.



Selon JPMorgan, Téléperformance fait toujours preuve de prudence dans ses prévisions en début d'année. Mais la banque américaine s'attend à ce que celles-ci soient relevées plus tard. Couplées à cette bonne publication, elle a réitéré sa recommandation Surpondérer sur le titre du français, et a relevé son objectif de cours de 325 à 340 euros ainsi que ses anticipations d'EBITA 2021 de 6%.



De son côté, LCM estime que "la montée en gamme des prestations du groupe additionnée à la poursuite d'acquisitions ciblées dans les Services Spécialisés permettront de bonifier la rentabilité du groupe" et que les ambitions 2022 du groupe (chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros dont 6% de croissance organique sur 2020-2022) "sont à portée de main".



Le broker a également relevé son objectif de cours de 378 à 359 euros, tout en maintenant sa recommandation d'Achat. Il table par ailleurs table désormais sur une croissance organique de 9,8% en 2021, "en supposant une intégration de Health Advocate au deuxième trimestre", et sur un EBITA de 892 millions d'euros (contre 889 précédemment).