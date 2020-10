TELEPERFORMANCE : signe l'une des rares hausses de l'indice phare parisien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Teleperformance (+0,59% à 256,22 euros) signe l'une des rares hausses du jour et surperforme largement un CAC 40 morose (-4,02%). Les investisseurs applaudissent l'annonce du prestataire de services externalisés et de conseil aux entreprises de sa conclusion d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Health Advocate auprès d'Intrado Corporation, expert des services technologiques détenu par la société d'investissement Apollo Global Management, pour un montant de 690 millions de dollars. Acquisition qui sera intégralement financée par dette bancaire.JPMorgan estime que, bien que l'acquisition semble relativement coûteuse, le secteur de la santé aux Etats-Unis est un marché de croissance attrayant et que Health Advocate est rentable, contrairement à des sociétés comparables comme Accolade et Castlight.Le broker réitère sa recommandation Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 290 euros sur la valeur.Pour sa part, UBS maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 310 euros sur le titre. La maison d'études considère qu'il s'agit d'une opération judicieuse, conforme à la stratégie du groupe, qui accroît l'exposition de Teleperformance à des solutions à plus forte valeur ajouté tout en accélérant la progression vers ses objectifs 2022 de chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros et de marge de 14,5%.La transaction, qui reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles, devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2021.Fondé en 2001, Health Advocate réalise un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 50 millions de dollars, soit une marge de 36%."Health Advocate fournit des services essentiels auprès d'un large éventail de clients dans un grand nombre de secteurs aux États-Unis. C'est une très belle société qui offre ses services à 8 400 clients à travers les États-Unis, avec un réseau d'environ 700 " health advocates " en fort développement, des technologies propriétaires et une offre de gestion des données de santé, comprenant modèles prédictifs et solutions digitales", a déclaré Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance.Avant d'ajouter: "une fois finalisée, l'opération sera immédiatement créatrice de valeur pour les actionnaires de Teleperformance, avec une relution du bénéfice par action d'environ + 7 % avant amortissement des actifs incorporels sur une base pro forma pour 2020".