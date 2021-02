Teleperformance : A suivre aujourd'hui

Téléperformance a publié un chiffre d'affaires 2020 de 5,732 milliards d’euros, en hausse de 11,6% à données comparables, dont +23,3% au quatrième trimestre 2020. Les activités core services & D.I.B.S. (Digital Integrated Business Services) ont affiché une chiffre d'affaires de 5,08 milliards d’euros, en hausse de 9,2%, en raison principalement de la dépréciation par rapport à l’euro des principales devises d’Amérique latine, de la roupie indienne et au second semestre du dollar US. L'activité de "services spécialisés" a en revanche reculé de 7,5%.



L'EBITA courant a atteint 735 millions d'euros contre 764 millions d'euros l'an passé, soit un retrait limité à 3,8%. Cette évolution s'explique principalement par l'arrêt quasi total des activités de TLScontact dans les services spécialisés depuis avril, mais aussi par un effet de disruption des capacités du groupe au plus fort de la crise. Les mesures de confinement des populations ont en effet occasionné de nombreuses fermetures de sites, notamment en Inde, aux Philippines et en Tunisie, sur les activités core services & D.I.B.S. du groupe.



Le résultat opérationnel (EBIT) s'est établi à 555 millions d'euros contre 621 millions d'euros l'an passé. Il inclut l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions pour 104 millions d'euros, contre 109 millions d'euros l'an passé ; une charge comptable relative aux plans d'actions de performance pour un montant de 37 millions d'euros ; ainsi que d'autres charges comptables non récurrentes pour 37 millions d'euros, correspondant à des pertes de valeur de goodwill liées essentiellement aux activités francophones.



Au final, le résultat net part du groupe s'élève à 324 millions d'euros, contre 400 millions d'euros l'an passé. Le résultat net dilué par action s'est élevé à 5,52 euros en 2020, contre 6,81 euros en 2019.



Pour 2021, le spécialiste des centres d'appels vise une croissance organique d'au moins 9%, et un taux de marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires supérieur à 14% (contre 14,3% en 2020).