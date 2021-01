Teleperformance : Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2nd semestre 2020

INFORMATION REGLEMENTEE

Bilan semestriel du contrat de liquidité

PARIS, le 5 janvier 2021 - Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 439 titres

16 452 064,40 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 216

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 024

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 149 411 titres pour 38 932 888,59 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 136 973 titres pour 35 961 447,08 €

Il est rappelé, qu'au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 001 titres

9 455 165,14 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 554

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 404

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 201 249 titres pour 41 848 983,41 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 208 235 titres pour 44 258 896,49 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 000 titres

6 135 798,16 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

