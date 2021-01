Teleperformance : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par Teleperformance (Paris:TEP) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 15 439 titres

- 16 452 064,40 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 216

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 024

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 149 411 titres pour 38 932 888,59 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 136 973 titres pour 35 961 447,08 €

Il est rappelé, qu’au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 001 titres

- 9 455 165,14 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 3 554

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 404

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 201 249 titres pour 41 848 983,41 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 208 235 titres pour 44 258 896,49 €

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 14 000 titres

- 6 135 798,16 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis 2015, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice Ethibel Sustainability Excellence Europe (confirmé en 2019).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Achats Ventes Nombre de

transations Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transations Nombre de

titres Capitaux en

EUR Total 2,216 149,411 38,932,888.59 2,024 136,973 35,961,447.08 01/07/2020 11 1 200 268 080.00 23 1 000 227 040.00 02/07/2020 - - - 4 400 90 480.00 03/07/2020 - - - 17 1 300 296 517.00 06/07/2020 13 1 200 274 236.00 19 600 139 200.00 07/07/2020 42 6 000 1 352 340.00 6 400 92 080.00 08/07/2020 27 1 470 326 604.60 30 2 000 451 960.00 09/07/2020 7 600 134 382.00 23 1 842 418 576.08 10/07/2020 - - - 11 1 000 226 400.00 13/07/2020 - - - 11 1 000 228 400.00 14/07/2020 53 2 629 592 366.28 4 400 90 320.00 15/07/2020 - - - 34 2 800 639 604.00 16/07/2020 18 800 181 880.00 15 1 400 325 920.00 20/07/2020 - - - 7 1 000 238 200.00 21/07/2020 2 200 47 600.00 - - - 22/07/2020 5 600 142 560.00 - - - 23/07/2020 10 600 142 560.00 7 600 144 600.00 24/07/2020 47 3 013 714 653.47 4 400 95 040.00 27/07/2020 10 800 188 320.00 26 2 000 477 840.00 28/07/2020 19 1 400 332 304.00 21 600 144 438.00 29/07/2020 24 1 600 379 280.00 17 1 200 286 320.00 30/07/2020 - - - 20 2 200 550 000.00 31/07/2020 4 1 000 247 510.00 25 1 000 254 600.00 03/08/2020 - - - 35 2 000 505 200.00 10/08/2020 1 500 129 900.00 - - - 11/08/2020 - - - 3 500 130 750.00 14/08/2020 19 2 000 519 460.00 - - - 17/08/2020 - - - 13 1 000 261 750.00 18/08/2020 34 2 000 515 760.00 - - - 19/08/2020 1 200 51 000.00 - - - 20/08/2020 5 400 101 520.00 2 200 51 240.00 21/08/2020 28 1 400 354 480.00 3 200 51 320.00 24/08/2020 - - - 48 3 800 978 120.00 25/08/2020 10 600 156 792.00 19 1 200 314 916.00 26/08/2020 8 617 160 666.80 7 700 183 701.00 27/08/2020 14 1 189 310 150.65 6 200 52 690.00 28/08/2020 18 1 194 308 720.64 25 1 600 417 280.00 31/08/2020 34 3 001 783 711.15 25 700 184 499.00 01/09/2020 3 200 51 680.00 15 1 400 366 282.00 02/09/2020 - - - 44 1 800 474 678.00 03/09/2020 86 5 199 1 354 027.56 - - - 04/09/2020 98 5 000 1 261 800.00 11 800 206 920.00 07/09/2020 - - - 47 3 800 972 724.00 08/09/2020 28 2 700 685 908.00 4 216 56 160.00 09/09/2020 1 4 1 019.20 29 3 184 825 929.60 11/09/2020 9 400 103 920.00 5 200 52 400.00 14/09/2020 1 200 51 840.00 2 200 52 400.00 15/09/2020 1 200 51 760.00 - - - 16/09/2020 3 200 52 000.00 13 1 000 262 000.00 17/09/2020 45 2 000 518 580.00 14 800 208 800.00 18/09/2020 4 400 104 080.00 12 740 194 287.00 21/09/2020 86 4 996 1 275 129.08 - - - Buy Side Sell Side Nombre de

transations Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transations Nombre de

titres Capitaux en

EUR Total 2,216 149,411 38,932,888.59 2,024 136,973 35,961,447.08 22/09/2020 15 800 202 080.00 12 1 000 256 000.00 23/09/2020 2 200 50 400.00 4 400 102 160.00 24/09/2020 20 1 200 302 436.00 74 4 400 1 135 288.00 25/09/2020 4 200 51 600.00 29 1 600 420 240.00 29/09/2020 7 600 157 680.00 6 600 159 960.00 30/09/2020 27 1 600 419 760.00 22 1 600 424 080.00 01/10/2020 - - - 26 2 600 698 438.00 02/10/2020 15 1 000 267 520.00 4 400 108 160.00 05/10/2020 4 200 53 600.00 4 400 108 480.00 06/10/2020 - - - 8 603 164 619.00 07/10/2020 18 1 400 376 320.00 - - - 08/10/2020 53 4 200 1 112 748.00 - - - 09/10/2020 - - - 34 3 200 857 600.00 12/10/2020 - - - 54 3 000 822 810.00 13/10/2020 3 400 109 520.00 - - - 14/10/2020 3 400 109 680.00 - - - 15/10/2020 38 2 400 652 752.00 - - - 16/10/2020 - - - 30 2 800 769 440.00 19/10/2020 37 1 000 274 000.00 6 559 155 961.00 20/10/2020 37 2 400 649 920.00 3 200 54 680.00 21/10/2020 24 1 600 428 160.00 8 600 160 920.00 22/10/2020 44 2 603 684 849.30 22 1 600 424 960.00 23/10/2020 23 1 297 341 707.62 22 1 000 265 800.00 26/10/2020 45 2 600 675 714.00 - - - 27/10/2020 46 2 200 561 880.00 - - - 28/10/2020 33 1 800 463 248.00 30 2 800 728 000.00 29/10/2020 17 1 000 257 480.00 17 1 800 469 404.00 30/10/2020 10 400 102 720.00 - - - 02/11/2020 - - - 42 3 000 788 700.00 03/11/2020 - - - 46 2 800 751 772.00 04/11/2020 - - - 74 4 800 1 328 784.00 09/11/2020 98 4 800 1 352 256.00 - - - 10/11/2020 112 5 406 1 462 160.82 - - - 11/11/2020 6 800 214 880.00 79 5 800 1 593 492.00 12/11/2020 4 400 110 640.00 43 1 600 447 808.00 13/11/2020 12 800 221 544.00 - - - 16/11/2020 61 6 000 1 633 800.00 1 200 56 000.00 17/11/2020 1 200 54 000.00 35 2 600 713 440.00 18/11/2020 20 1 400 381 276.00 17 1 000 276 800.00 19/11/2020 13 1 200 327 636.00 13 1 000 275 580.00 20/11/2020 23 2 000 554 480.00 103 5 200 1 453 296.00 23/11/2020 15 1 000 278 800.00 15 400 113 400.00 24/11/2020 47 5 000 1 374 850.00 - - - 25/11/2020 10 800 216 800.00 7 400 110 000.00 27/11/2020 9 400 108 080.00 13 800 219 680.00 30/11/2020 - - - 40 3 400 947 920.00 01/12/2020 28 2 400 663 840.00 2 8 2 249.60 02/12/2020 70 5 000 1 357 500.00 7 800 217 760.00 03/12/2020 25 1 200 324 636.00 4 400 108 880.00 04/12/2020 - - - 11 800 218 080.00 07/12/2020 31 1 800 487 440.00 6 600 164 400.00 Buy Side Sell Side Nombre de

transations Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transations Nombre de

titres Capitaux en

EUR Total 2 216 149 411 38 932 888.59 2 024 136 973 35 961 447.08 08/12/2020 2 1 000 273 000.00 58 3 200 881 312.00 09/12/2020 21 2 500 681 250.00 - - - 10/12/2020 - - - 24 2 000 545 200.00 11/12/2020 47 2 499 670 181.82 6 600 162 558.00 14/12/2020 36 2 394 635 367.60 13 600 161 040.00 15/12/2020 24 1 000 263 520.00 42 2 460 656 967.60 16/12/2020 12 1 000 266 800.00 19 1 140 306 580.20 17/12/2020 7 1 400 375 200.00 20 1 400 379 918.00 18/12/2020 25 1 000 268 600.00 15 1 000 271 100.00 21/12/2020 63 3 400 912 730.00 3 600 161 580.00 22/12/2020 - - - 46 1 800 488 394.00 23/12/2020 - - - 31 2 000 545 620.00 24/12/2020 10 800 217 000.00 33 1 800 491 760.00 28/12/2020 10 1 200 327 360.00 21 1 200 330 156.00 29/12/2020 - - - 13 1 000 276 800.00 30/12/2020 12 800 219 704.00 1 21 5 838.00 31/12/2020 8 600 163 200.00 - - -

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210105005845/fr/