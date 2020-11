Teleperformance : Succès de l'émission obligataire de Teleperformance

Teleperformance vient de réaliser avec succès un placement obligataire de 500 millions d’euros à 7 ans

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d’euros, assorti d'un coupon de 0,25 % et venant à échéance en 2027.

Il s’agit de la première émission mise en place dans la cadre d’un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l’Autorité des marchés financiers. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu’au financement de l’acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021. Elle permettra aussi à Teleperformance, désormais émetteur obligataire régulier, d'améliorer son coût de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.

Le succès de ce placement à des conditions exceptionnelles – l’émission a été sursouscrite plus de trois fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan – témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe. Standard & Poor’s a récemment confirmé la note de Teleperformance de « BBB- » - Investment grade - assortie d'une perspective stable, la meilleure note reçue dans le secteur de la gestion de l’expérience client.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale, ont agi en tant que chefs de file actifs.

Olivier Rigaudy, directeur général délégué et directeur financier du groupe Teleperformance, a déclaré : « Le succès de cette troisième émission obligataire s’inscrit dans la continuité de nos opérations de refinancement à des conditions de taux très attractives tout en allongeant la maturité de notre dette. Il reflète de nouveau la solidité du modèle de développement de Teleperformance, sa résilience ainsi que la qualité de sa structure financière. »

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l’expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis 2015, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice Ethibel Sustainability Excellence Europe (confirmé en 2019).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

