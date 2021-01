Teleperformance : accompagne la vaccination de ses employés contre la Covid-19 partout dans le monde

Teleperformance continue d’accompagner et de protéger ses employés dans la crise sanitaire et contribue au déploiement des programmes de vaccination contre la Covid-19 partout dans le monde

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, a annoncé aujourd’hui qu’il s’engageait à accompagner ses 330 000 employés dans le monde dans leur vaccination contre la covid-19. Le groupe remboursera le coût supporté par ses collaborateurs dans les pays où il n’est pas pris en charge par le système de santé local. Ce programme sera mis en place dans le respect des décisions des autorités dans chacun des 80 pays où le groupe opère et en partenariat avec des acteurs privés clés du secteur de la santé.

Depuis le début de la crise de la Covid-19, Teleperformance a accordé une très grande attention à la protection de ses employés, avec notamment des mesures permettant le respect, dans tous ses campus opérationnels, des normes de santé et d’hygiène réglementaires ainsi que d’une distanciation physique plus importante que celle préconisée par les directives locales. Le groupe a également acheté des millions de masques distribués proactivement aux collaborateurs et déployé rapidement le modèle de travail à domicile en accord avec ses clients.

Aujourd’hui, en rendant la vaccination gratuite pour ses employés, Teleperformance vise non seulement à honorer son engagement à protéger la santé de ses collaborateurs, mais aussi à aider les gouvernements à lutter contre la pandémie avec le soutien agile et de grande envergure offert par le groupe. Teleperformance gère déjà des services d’information et d’assistance pour aider les gouvernements et les administrations dans leur lutte contre la Covid-19 partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Daniel Julien, président-directeur général du groupe Teleperformance, déclare : « Rien n’est plus important que la sécurité et la santé de tous nos employés pour répondre à notre mission. Depuis le début de cette grave crise, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la poursuite des activités de nos clients, protéger la santé et garantir la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires et des emplois dans les pays où le groupe est présent. Plus que jamais, nos priorités restent inchangées. Sur la base de relations solides avec les partenaires du secteur de la santé, en accord avec les autorités locales et gouvernementales et selon la disponibilité des vaccins, nous mettons tout en œuvre dans le groupe pour faciliter l’accès de nos employés à la vaccination contre la Covid-19. Le remboursement des frais de vaccination supportés par nos collaborateurs est une mesure cruciale de cet engagement. Chaque employé du groupe qui le souhaite pourra en bénéficier, et en particulier dans les pays où le système d’assurance, public ou privé, ne prend pas en charge ces frais. Nous sommes également fiers de contribuer activement à la lutte en cours contre le virus en favorisant le déploiement des programmes de vaccination dans le monde. »

